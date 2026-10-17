Посольство Індії закликало своїх громадян у Саудівській Аравії бути пильними — The Hindu

Посольство Індії в Ер-Ріяді 8 жовтня закликало громадян Індії, які перебувають у Саудівській Аравії, зберігати уважність і пильність через безпекову ситуацію, що змінюється в королівстві. Дипустанова порадила за необхідності залишатися вдома та виконувати інструкції місцевої влади, поширені через офіційні канали, повідомляє The Hindu.

Рекомендації посольства

Звернення адресували індійським громадянам, які перебувають у Саудівській Аравії. Посольство рекомендувало їм стежити за офіційними повідомленнями та вказівками місцевої влади.

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Ескалація бойових дій

Попередження з’явилося на тлі нещодавньої ескалації бойових дій за участю Саудівської Аравії та угруповання хуситів, яке, за даними видання, підтримує Іран.

Атаки, які приписують хуситам, призвели до загибелі трьох людей. Вони також спричинили перебої в авіасполученні між Індією та Саудівською Аравією.

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