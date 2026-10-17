Посольство Ізраїлю тимчасово закрили у Тирані на тлі протестів — Jerusalem Post

Посольство Ізраїлю в Тирані, Албанія, у п’ятницю оголосило про тимчасове припинення роботи на тлі антиурядових протестів. Диппредставництво не назвало дати відновлення роботи, зазначивши, що це питання розглядатимуть відповідно до розвитку подій, повідомляє Jerusalem Post.

Сутички біля Міністерства освіти

У суботу, на п’ятий день студентського протестного руху, молоді люди зібралися біля будівлі Міністерства освіти в центрі Тирани. Учасники акції вимагають відставки прем’єр-міністра Еді Рами.

Протест переріс у сутички після того, як група молодих людей у масках почала кидати каміння в поліцейських для розгону натовпу. Правоохоронці застосували світлошумові гранати, сльозогінний газ і водомет. Демонстрації через корупцію та нестачу робочих місць поширилися країною. У Тирані протестувальники били вікна, підпалювали урядові будівлі та вступали у сутички з поліцією.

За даними поліції станом на момент повідомлення, затримали 500 учасників протестів, із яких 330 згодом відпустили. Правоохоронці зареєстрували поранення приблизно 120 поліцейських і 45 протестувальників, водночас частина травм учасників акцій могла не потрапити до обліку.

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Політичний контекст протестів

Заворушення стали найбільшою загрозою для Рами, який керує країною з 2013 року та торік здобув четвертий термін. Їм передували кілька місяців переважно мирних протестів проти планів збудувати елітний курорт на південному узбережжі Албанії. Проєкт підтримали інвестори, серед яких зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Місцеві жителі заявляли Reuters, що їхню землю неправомірно продали для забудови. Reuters також повідомляв, що чоловіка, який продав землю, розшукували прокурори за підозрою у наркотрафіку; його адвокат заперечував ці звинувачення. Агентство не виявило доказів неправомірних дій Кушнера, який не є безпосередньою стороною спору селян щодо землі.

Рама заперечує неправомірні дії та заявив, що не піде у відставку. Він також зазначив, що уряд поважає студентів і захищатиме їхнє право на протест.

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