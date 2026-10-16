Посольство КНР надіслало Естонії ноту через захід до дня Тайваню — ERR News

Посольство Китайської Народної Республіки в Естонії надіслало Рійґікоґу дипломатичну ноту через участь депутатів парламенту в прийнятті з нагоди Національного дня Республіки Китай (Тайвань), яке відбулося 29 вересня у Таллінні. Про це повідомляє ERR News.

Участь депутатів у прийнятті

Захід організувало Тайбейське представництво в Латвії. Серед присутніх були депутати Рійґікоґу Марко Міхкельсон, Пеетер Талі, Крісто Енн Ваґа, Калле Лаанет, Юрі Яансон, Рііна Сіккут, Анті Пооламетс та Евелін Пооламетс.

У ноті китайське посольство нагадало, що Естонія визнає уряд КНР єдиним законним урядом Китаю, а Тайвань вважає невіддільною частиною китайської території. Дипломатичне представництво заявило, що уряд Естонії зобов’язався не встановлювати формальних чи офіційних відносин із Тайванем у жодній формі.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Позиція парламентської групи

Китайська сторона стверджує, що участь членів Рійґікоґу в прийнятті може розглядатися як офіційна взаємодія з Тайванем і суперечить зобов’язанням Естонії. Посольство закликало депутатів дотримуватися принципу «одного Китаю» та обережно висловлюватися й діяти у питаннях, що стосуються Тайваню.

Голова парламентської групи дружби Естонія—Тайвань Крісто Енн Ваґа заявив, що для китайського посольства вже стало традицією надсилати дипломатичні ноти після участі членів групи у заходах, пов’язаних із Тайванем. За його словами, Естонія не визнає Тайвань державою і не планує змінювати цю позицію, однак розглядає його як потенційного партнера. Ваґа також заявив, що група має намір і надалі підтримувати активні контакти з Тайванем.

ERR News зазначає, що китайське посольство раніше вже надсилало ноти через контакти естонських парламентарів із Тайванем. Останній такий випадок стався минулого літа після візиту до Тайваню парламентської групи дружби Естонія—Тайвань.

Читай нас у