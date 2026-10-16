Посольство КНР надіслало Естонії ноту через захід до дня Тайваню — ERR News
Посольство Китайської Народної Республіки в Естонії надіслало Рійґікоґу дипломатичну ноту через участь депутатів парламенту в прийнятті з нагоди Національного дня Республіки Китай (Тайвань), яке відбулося 29 вересня у Таллінні. Про це повідомляє ERR News.
Участь депутатів у прийнятті
Захід організувало Тайбейське представництво в Латвії. Серед присутніх були депутати Рійґікоґу Марко Міхкельсон, Пеетер Талі, Крісто Енн Ваґа, Калле Лаанет, Юрі Яансон, Рііна Сіккут, Анті Пооламетс та Евелін Пооламетс.
У ноті китайське посольство нагадало, що Естонія визнає уряд КНР єдиним законним урядом Китаю, а Тайвань вважає невіддільною частиною китайської території. Дипломатичне представництво заявило, що уряд Естонії зобов’язався не встановлювати формальних чи офіційних відносин із Тайванем у жодній формі.
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Позиція парламентської групи
Китайська сторона стверджує, що участь членів Рійґікоґу в прийнятті може розглядатися як офіційна взаємодія з Тайванем і суперечить зобов’язанням Естонії. Посольство закликало депутатів дотримуватися принципу «одного Китаю» та обережно висловлюватися й діяти у питаннях, що стосуються Тайваню.
Голова парламентської групи дружби Естонія—Тайвань Крісто Енн Ваґа заявив, що для китайського посольства вже стало традицією надсилати дипломатичні ноти після участі членів групи у заходах, пов’язаних із Тайванем. За його словами, Естонія не визнає Тайвань державою і не планує змінювати цю позицію, однак розглядає його як потенційного партнера. Ваґа також заявив, що група має намір і надалі підтримувати активні контакти з Тайванем.
ERR News зазначає, що китайське посольство раніше вже надсилало ноти через контакти естонських парламентарів із Тайванем. Останній такий випадок стався минулого літа після візиту до Тайваню парламентської групи дружби Естонія—Тайвань.