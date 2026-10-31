Посольство США попередило про можливий теракт у московському Царицині — RMF24

Посольство США в Москві попередило про можливу терористичну атаку в палацово-парковому комплексі Царицино на півдні столиці Росії. Дипмісія заявила, що отримала достовірну інформацію про загрозу події, яка може призвести до великої кількості загиблих, повідомляє RMF24.

Застереження для відвідувачів

Посольство порадило не відвідувати Царицино, бути пильними й уникати скупчень людей. У дипмісії також зазначили, що уряд США координує реагування на загрозу з відповідними органами влади Російської Федерації — держави-агресора.

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Реакція ФСБ

За даними Reuters, Федеральна служба безпеки Росії підтвердила, що отримала від США інформацію про підготовку теракту в Москві. У відомстві заявили, що вживають відповідних заходів.

Царицино — музей-заповідник і палацово-парковий комплекс XVIII століття, зведений за ініціативою імператриці Катерини II. Нині там відбуваються виставки, концерти та фестивалі.

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