Посольство США третій день поспіль поновило безпекове попередження — Anadolu Agency

Посольство США в Саудівській Аравії 12 жовтня третій день поспіль поновило безпекове попередження після серії атак на аеропорти королівства. Дипмісія закликала громадян США виявляти надзвичайну обережність під час користування великими аеропортами країни.

Обмеження для працівників США

Як повідомляє Anadolu Agency, американська місія випускала безпекові попередження 10, 11 та 12 жовтня. Останнє з них згадує додаткові атаки на міжнародний аеропорт імені короля Халіда в Ер-Ріяді та атаку, спрямовану на аеропорт імені короля Фахда в Даммамі, у неділю.

Працівникам уряду США в Саудівській Аравії потрібен спеціальний дозвіл для користування аеропортом імені короля Халіда в Ер-Ріяді, а також аеропортами в Джидді та Даммамі.

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Посольство попередило про можливі скасування рейсів, закриття повітряного простору та інші перебої в поїздках. Мандрівникам порадили перевіряти статус рейсів безпосередньо в авіакомпаній та аеропортів, а альтернативами авіаперельотам розглядати приватні автомобілі, потяги або автобуси.

Інші рекомендації та наслідки атак

Працівникам уряду США також заборонено наближатися до кордону з Єменом ближче ніж на 32 кілометри. Для поїздок до провінцій Джизан, Асір і Наджран, а також до міст Катіф, Янбу й Таїф їм необхідний спеціальний дозвіл. Громадянам США порадили стежити за місцевими медіа та виконувати вказівки саудівської влади в разі повітряної атаки.

За даними саудівської влади та дипломатичних джерел, унаслідок атак на аеропорт в Ер-Ріяді протягом вихідних загинули 14 людей, ще 320 дістали поранення. Коаліція на чолі із Саудівською Аравією, що підтримує міжнародно визнаний уряд Ємену, поклала відповідальність за атаки на цивільні аеропорти на хуситів і заявила про намір жорстко відповісти.

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