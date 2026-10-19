Посольство США в ОАЕ закликало американців посилити пильність — Anadolu Agency

Посольство США в Об’єднаних Арабських Еміратах закликало американців, які перебувають на Близькому Сході, посилити пильність через складну безпекову ситуацію. У попередженні йдеться про можливі скасування рейсів, закриття повітряного простору та інші перебої з подорожами.

Ризик ескалації

Як повідомляє Anadolu Agency, посольство послалося на атаки єменського угруповання хуситів, яке підтримує Іран, проти Саудівської Аравії. За даними диппредставництва, удари були спрямовані, зокрема, по цивільних аеропортах та іншій критичній інфраструктурі, що призвело до жертв серед цивільних і серйозних перебоїв у поїздках.

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У посольстві зазначили, що бойові дії можуть швидко поширитися за межі безпосереднього району протистояння.

Поради мандрівникам

Американцям, які подорожують до або з Близького Сходу, рекомендували стежити за роботою аеропортів і авіакомпаній та заздалегідь підготувати альтернативні плани. Диппредставництво також заявило, що Іран і пов’язані з ним групи можуть обирати цілями інтереси США за кордоном, зокрема американський бізнес та інші установи, пов’язані зі Сполученими Штатами й американцями.

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