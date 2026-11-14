Посольство України назвало напис на пам’ятнику у Варшаві провокацією в межах гібридної війни РФ

0:00 / 0:00

Українське посольство в Польщі засудило нанесення невідомими напису «Slava UPA» на пам’ятник Героям гетто у Варшаві. Дипломати розцінили інцидент як прояв гібридної війни Росії, спрямованої на розпалювання ворожнечі між українцями та поляками.

Про це йдеться у заяві українського дипломатичного представництва у Польщі.

«Посольство України в Республіці Польща засуджує цю ганебну провокацію, як і будь-які прояви вандалізму, осквернення памʼятників та подібні дії й наголошує на їх неприпустимості. Переконані, що польські правоохоронні органи встановлять винних осіб та притягнуть їх до відповідальності згідно з діючим законодавством. На наше переконання, цей протиправний акт є проявом гібридної війни, яку Росія намагається всіма способами реалізовувати в державах Європи, насамперед у Польщі. Ціль очевидна — посіяти ворожнечу між українцями та поляками, підірвати взаємну довіру й послабити підтримку України», — йдеться в заяві посольства.

У зв’язку з інцидентом посольство закликало українців, які проживають у Польщі, бути обачними щодо пропозицій «легкого заробітку» за нанесення написів, пошкодження майна чи виконання інших протиправних завдань. Громадян також закликали не передавати незнайомцям у соціальних мережах і месенджерах персональні дані, не погоджуватися на підозрілі прохання сфотографувати певні об’єкти, залишити або перенести пакунок чи виконати завдання, справжню мету якого приховують. Окремо в дипломатичному представництві наголосили на необхідності говорити з дітьми та підлітками про небезпеку вербування, зокрема за допомогою обіцянок швидких грошей, погроз і шантажу.

У разі пропозицій вчинити протиправні дії або погроз посольство рекомендує не виконувати таких вказівок, зберігати листування та інформувати польську поліцію.

«Поважаймо закони країни перебування, історичну пам’ять і гідність одне одного. Українсько-польська солідарність — наша спільна сила. Не дозволяймо ворогу її руйнувати», — наголосили в українському дипломатичному представництві в РП.

Нагадаємо, у Польщі розмалювали офіс депутата Міхала Яроса.

Від Волині до Пантеону: п'ять історичних причин, через які сваряться Україна та Польща.

Жертви нацистських переслідувань у Польщі звернулися до німецького суспільства.

Читай нас у