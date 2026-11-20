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Посольство України в Італії відреагувало на застереження італійського Міністерства закордонних справ щодо внесення політиків країни до списку на сайті «Миротворець». Українські дипломати наголосили, що ця інтернет-платформа не відображає офіційної позиції уряду України та не представляє його інтереси.

В посольстві наголосили, що вебсайт "Миротворець" не є офіційним джерелом інформації української держави, не входить до системи державних органів України та не уповноважений представляти її позицію.

"Інформація, опублікована на цьому сайті, не є офіційною позицією України і не може розглядатися як вираз позицій чи рішень українських державних інституцій. Ми вважаємо недоречною спробу використовувати інформацію з неофіційних джерел з метою створення спотвореного уявлення про позицію України або штучного нагнітання напруженості у двосторонніх відносинах", – зазначили у дипломатичній місії.

Ця заява пролунала у відповідь на доручення глави МЗС Італії Антоніо Таяні італійському послу отримати від української влади роз’яснення щодо внесення євродепутатів від партії "Рух п’яти зірок" до "чорного списку" на сайті "Миротворця".

16 листопада на сайті "Миротворця" з'явилося ім'я Даніло Делла Валле, одного з євродепутатів "Руху п'яти зірок", критика постачання зброї Україні. Згодом Валле повідомив, що до списку внесли усю делегацію "Руху п’яти зірок" до Європейського парламенту.

В українському посольстві в Римі наголосили, що "упереджені оцінки та інструментальні інтерпретації, які подають як реальність те, що хотілося б, щоб було правдою", не повинні ставати інструментами політичної маніпуляції та шкодити відносинам двох країн.

Про це йдеться у заяві посольства в мережі X.

Голову канцелярії президента Польщі внесли до бази Миротворця.

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