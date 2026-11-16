Постачання бензину на АЗС у росії різко скоротилися після ударів по НПЗ

0:00 / 0:00

Російські нафтові компанії різко зменшили оптові продажі бензину після серії українських атак на нафтопереробні заводи. За останні два тижні під ударами опинилися щонайменше 10 НПЗ, зокрема п'ять найбільших у країні, повідомляє Reuters.

За даними Санкт-Петербурзької міжнародної товарно-сировинної біржі, протягом тижня з 9 до 13 листопада обсяги реалізації бензину впали на 31% — із 76,74 тис. до 52,98 тис. тонн.

Продажі бензину марки А-92 скоротилися на 33% — до 34,26 тис. тонн, а А-95 — на 27%, до 18,72 тис. тонн. Також на 10% зменшилися біржові постачання літнього, міжсезонного та зимового дизельного пального. Їхній сукупний обсяг становив 125,58 тис. тонн.

У російських містах фіксують дефіцит пального

Про проблеми з доступністю бензину на автозаправках у великих містах Росії свідчать дані сервісу «ГдеБенз», які проаналізував економіст Яніс Клюге.

За його підрахунками, частка АЗС, де можна придбати бензин А-92, зменшилася приблизно з 60% до 50%. Доступність цього пального впала до 30%, хоча ще два тижні тому показник становив близько 55%.

Кількість заправок, на яких є дизельне пальне, за оцінкою експерта, скоротилася до 20%.

Водночас Клюге застеріг, що ці показники не обов'язково прямо відображають реальний масштаб дефіциту. Під час перебоїв із постачанням люди частіше повідомляють про заправки, де немає пального, тому статистика сервісу може змінюватися непропорційно фактичній ситуації.

Переробка нафти в Росії суттєво скоротилася

Аналітик американської дослідницької організації Rand Corporation Майкл Бонерт оцінює, що обсяги нафтопереробки в Росії з довоєнного рівня приблизно 5–5,5 млн барелів на добу знизилися до 3,7 млн барелів.

За його оцінкою, нинішні потужності лише незначно перевищують мінімальний рівень, необхідний для задоволення внутрішнього попиту. У цей період року для забезпечення потреб російського ринку потрібно переробляти приблизно 3,2–3,8 млн барелів нафти щодня.

Додамо, що Україна скоротила переробку нафти в Росії на 30% та зупинила 9 ключових НПЗ.

Безпілотники атакували в ніч проти 13 листопада промислову зону російського Волгограда, де розташований один із найбільших нафтопереробних заводів РФ – «Лукойл-Волгограднафтопереробка». Після удару на території підприємства виникла пожежа, а поблизу продовжували лунати вибухи.

Нагадаємо, у ніч проти 5 листопада безпілотники атакували Рязанський нафтопереробний завод, який є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Унаслідок атаки в місті виникли пожежі на промислових об’єктах, а частина Рязані залишилася без електропостачання.

Найбільша за обсягами видобутку російська нафтова компанія «Роснефть» запровадила ліміти на продаж пального на своїх автозаправних станціях у всіх регіонах Росії. Обмеження почали діяти після серії українських ударів по нафтопереробних заводах.

Читай нас у