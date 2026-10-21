Постраждалі від стихійних лих у США об’єднуються для тиску на владу — The Guardian

У США люди, які пережили повені, урагани, лісові пожежі та інші екстремальні погодні явища, починають об’єднуватися в організації, щоб домагатися ефективнішої допомоги після катастроф і кращого реагування влади. Про це повідомляє The Guardian. За однією з оцінок, такі лиха вже торкнулися приблизно половини населення країни.

Співзасновниця мережі Extreme Weather Survivors Сьєрра Кос заявила, що кількість її учасників швидко зростає. Наразі мережа охоплює близько 2,5 тисячі людей у різних штатах. За її словами, постраждалі з різними політичними поглядами спільно звертаються до законодавців у Вашингтоні та вважають, що допомога після лиха не має залежати від політичних уподобань.

Зустріч постраждалих у Техасі

На зустрічі в Керрвіллі, штат Техас, зібралися люди, які постраждали від раптових повеней 2025 року. Поблизу цього міста стихія забрала життя 136 людей. На захід запросили кандидатів на посаду губернатора та до Сенату, однак серед запрошених кандидатів прибула лише представниця Палати представників Техасу Віккі Гудвін — кандидатка від Демократичної партії на посаду віцегубернаторки.

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Учасники зустрічі розповідали про труднощі з отриманням допомоги, тимчасовим житлом та відновленням зруйнованих будинків. Деякі з них заявили, що неодноразово отримували відмови у допомозі від Федерального агентства з надзвичайних ситуацій США (FEMA), а інші ризикують втратити тимчасове житло, не маючи коштів для ремонту осель.

Вимоги до FEMA та систем оповіщення

19-річна Джорджія Бішоп, чия подруга загинула під час повені 2025 року, їздила до Вашингтона, щоб поговорити з членами Конгресу про необхідність кращого попередження про повені, зокрема встановлення сирен у громадах. Колишня вчителька дошкільного закладу Кайлі Нідевер, чий будинок дитинства в техаському Ганті вцілів після повені, також стала займатися адвокацією після руйнування громади.

Постраждалі наголошують на потребі у зрозуміліших процедурах FEMA, доступнішій допомозі та належній підготовці до майбутніх лих. Частина учасників таких мереж також говорить про зв’язок між посиленням екстремальних погодних явищ і глобальним потеплінням, хоча організації часто використовують формулювання «екстремальна погода», щоб не загострювати політичні суперечки навколо теми зміни клімату.

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