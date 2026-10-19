Посуха в Індонезії зачепила 13 пальмових заводів — The Japan Times

У провінції Західний Калімантан в Індонезії посуха, пов’язана з явищем Ель-Ніньйо, ускладнила перевезення пальмової олії річкою Капуас. Через падіння рівня води баржі та буксири сідають на мілину, а переробні підприємства скорочують закупівлі свіжих плодів олійної пальми, оскільки не можуть вивезти вже вироблену олію зі сховищ.

Як повідомляє The Japan Times, транспортні збої торкнулися 13 із 50 пальмових заводів регіону, на які припадає приблизно половина переробних потужностей провінції. Західний Калімантан виробляє близько 11% пальмової олії Індонезії — найбільшого світового виробника цієї продукції.

Сховища заводів переповнені

За даними Індонезійської асоціації виробників пальмової олії GAPKI, річкою Капуас, найдовшою в країні завдовжки 1 143 кілометри, зазвичай перевозять 40% пальмової олії Західного Калімантану. Автомобільні перевезення не можуть повністю замінити річкові: вантажівки мають меншу місткість, їх бракує, а доставка ними обходиться дорожче.

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Менеджер заводу Multi Prima Entakai Діан Курніаван повідомив, що у вересні підприємство закупило 10 тис. тонн плодів, тоді як у липні переробило 30 тис. тонн. Станом на 1 жовтня завод зберігав 8,2 тис. тонн сирої пальмової олії за місткості резервуарів 8,5 тис. тонн. За його словами, раніше підприємство могло відправити 2 тис. тонн продукції за чотири дні, тоді як вантажівками інколи вдається перевезти лише 100 тонн на добу, а вартість такого транспортування утричі вища.

Фермери не можуть продати врожай

Дрібні фермери залишаються з плодами, що псуються. Фермер Супенді на початку жовтня чотири дні чекав на розвантаження семи тонн плодів біля заводу в місті Санггау, однак підприємство відмовилося прийняти вантаж через переповнені сховища.

Керівник місцевого осередку фермерської групи APKASINDO Індра Рустанді заявив, що через втрату доходів деякі виробники скоротили використання добрив на до 70%. GAPKI також знизила прогноз виробництва пальмової олії в Індонезії на 2026 рік на 2,9%, оскільки, за оцінкою асоціації, суха погода уповільнює достигання плодів.

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