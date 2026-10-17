Повені в Аргентині, Парагваї та Уругваї змусили тисячі людей залишити домівки — The Hindu

Зливи, які пов’язують із явищем Ель-Ніньйо, 16 жовтня продовжили спричиняти повені в окремих районах Аргентини, Парагваю та Уругваю. Тисячі людей були змушені залишити свої домівки, а скотарі переганяли худобу на вищі ділянки, повідомляє The Hindu.

Небезпечний рівень Парани

У місті Ітузаїнго на північному сході аргентинської провінції Коррієнтес рівень річки Парана 15 жовтня сягнув небезпечних 4,7 метра. Це спричинило евакуацію мешканців самого міста та інших населених пунктів провінції.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Худобу переганяють на сухі ділянки

Стада корів переходили затоплені пасовища, поки скотарі спрямовували їх до сухої землі. Телята долали течію, у якій плавали скупчення річкової рослинності.

Провінційна влада заявила, що риє канали та встановлює дренажні системи, готуючись до нових сильних опадів. Посадовці Уругваю також попередили, що на вже підтопленому північному заході країни в найближчі місяці очікуються найсильніші дощі року.

Читай нас у