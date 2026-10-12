Повені в Таїланді торкнулися 2,46 млн людей у Бангкоку та 20 провінціях — Bangkok Post

У Таїланді повені тривають у частині Бангкока та 20 провінціях, переважно на Центральній рівнині. Станом на ранок 12 жовтня вони зачіпали 2,46 млн людей, повідомляє Bangkok Post з посиланням на Департамент запобігання та ліквідації наслідків стихійних лих.

Причини та ситуація в регіонах

Генеральний директор відомства Нірат Понгсіттітхаворн заявив, що причиною стали накопичені сильні опади в багатьох районах, а також стік води з півночі країни до Центральної рівнини. У північному окрузі Банг-Ракам провінції Пхітсанулок рівень води підвищувався, тоді як у низці округів провінції Накхон-Саван він знижувався.

На Центральній рівнині вода спадала в провінціях Утхай-Тхані, Лопбурі, Чайнат, Сінгбурі, Ангтхонг, Аюттхая та Самутпракан. Стабільною ситуація залишалася в Супханбурі, Канчанабурі, Патхумтхані, Накхонпатхомі, Ратчабурі та Самутсонгкхрамі, а в провінції Пхетчабурі рівень води зростав. У Бангкоку рівень підтоплення знижувався. На сході країни вода не змінювалася в Накхоннайоку та спадала у Прачинбурі, Чаченгсау й Чонбурі.

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Заходи для відведення води

Заступниця речниці уряду Лаліда Персвіватана повідомила, що скид води через загату на річці Чаопхрая в провінції Чайнат 12 жовтня скоротили з 2 тис. до 1,9 тис. кубометрів за секунду. Речник Королівського департаменту зрошення Танес Сомбоон заявив, що це має знизити рівень води в розташованих нижче за течією провінціях басейну Чаопхрая, зокрема в Бангкоку.

У провінції Чаченгсау відведення води з річки Бангпаконг сповільнили високі морські припливи, тому влада залучила човни для прискорення відтоку. У Пхетчабурі зменшили скид води з дамби Кенг-Крачан, щоб обмежити підтоплення в центральній частині провінції.

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