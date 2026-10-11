Повінь у Непалі змила близько 12 будинків і кілька мостів — BBC News

У центральному Непалі повінь на річці Будхі-Гандакі в окрузі Горкха змила близько 12 будинків і кілька підвісних мостів, а також пошкодила частину гідроенергетичного проєкту. Потік води забрав частину будівельного обладнання, повідомляє BBC News.

Евакуація та зниклі люди

Непальська армія підтвердила порятунок приблизно 50 людей уздовж берегів річки. Про жертви повені поки не повідомляли, однак п’ятьох людей вважають зниклими безвісти.

Повінь сталася в неділю, коли громади готувалися відзначати перший день Дашаїну — одного з головних свят у Непалі. Родини були змушені залишити домівки та шукати безпечний прихисток і доступ до необхідних речей.

Рівень води різко піднявся

За даними посадовців, рівень води в одній із точок за кілька годин зріс із двох до майже 8,5 метра. Метеоролог Бінод Параджулі, який працює з урядом Непалу, заявив, що гідрологічну станцію змило потоком, тому дані з цієї локації більше не надходять.

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Причина нового паводку поки не встановлена. Деякі фахівці припускають, що зсув міг тимчасово перекрити річку або її притоку, після чого вода прорвала природну загату. Інші посилаються на повідомлення місцевих жителів вище за течією про можливий льодовий обвал.

Експерти зазначили, що цей селевий потік був значно меншим і рухався повільніше, ніж руйнівні раптові повені в серпні. Непал іще відновлюється після катастрофічних повеней, які два місяці тому вразили прикордонні з Тибетом населені пункти: тоді загинули понад 1 400 людей, ще тисячі зникли безвісти.

Організація Save the Children повідомила про мобілізацію екстреної команди для реагування на нову повінь у Горкха.

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