Повінь у США відрізала шимпанзе від заповідника — їжу доставляли дроном

0:00 / 0:00

Сильні зливи затопили територію заповідника Save the Chimps у Флориді, де утримують близько 200 приматів. Через розлив каналів вода перекрила внутрішні дороги, якими щодня доставляють тваринам понад 1,3 тонни їжі.

38-річний шимпанзе Калеб опинився на невеликій ділянці суші, оточеній водою. Працівники заповідника використали дрон, щоб доправити йому їжу та ковдри.

На відео видно, як примат підбігає до пакета з продуктами, скинутого з безпілотника, і дістає банан. Згодом Калеб самостійно вибрався з острівця, скориставшись канатом.

Для забезпечення інших тварин їжею та ліками співробітники залучили трактори й вантажівки. Станом на 7 листопада вода почала відступати, а всі шимпанзе залишалися в безпеці.

Водночас повінь пошкодила будівлі та обладнання заповідника.

Джерело: Associated Press.

У притулку Second Chance Chimpanzee Refuge у центральній Ліберії провели комплексні медичні огляди шимпанзе, яких раніше використовували в лабораторних дослідженнях вакцини проти гепатиту B.

У Японії у віці 49 років померла знаменита шимпанзе Ай Вейвей, яка здійснила революцію в уявленнях про інтелект приматів.

Троє шимпанзе, Монгу, Сезара та Хусейн, були викрадені з Центру реабілітації приматів JACK у Лубумбаші, другому за величиною місті Конго. Викрадачі зв'язалися із засновницею Центру Роксаною Шантеро. Вони вимагали викуп, точний розмір якого не повідомляється, але відомо, що йдеться про шестизначну суму.

Читай нас у