Повстанці Тиграю залишають регіональну столицю — The Hindu

Повстанці з регіону Тиграй у суботу, 3 жовтня, залишали регіональну столицю на півночі Ефіопії на тлі просування до міста сил, що підтримують уряд країни. Про це The Hindu повідомило за даними AFP, якому про ситуацію розповіли місцевий журналіст і жителі.

Відхід повстанців

У повідомленні цих повстанців названо бійцями Народного фронту визволення Тиграю (НФВТ). За даними AFP, саме від місцевого журналіста та жителів агентство отримало відомості про те, що вони залишають місто.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Бойові дії на півночі Ефіопії

Бойові дії у північній частині Ефіопії, за даними видання, спалахнули 23 вересня, коли НФВТ здійснив атаки в сусідніх штатах. Ці події викликали побоювання щодо повернення до руйнівної громадянської війни, яка тривала в Ефіопії у 2020–2022 роках.

Читай нас у