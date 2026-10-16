У південній Каліфорнії, США, швидке поширення пожежі Bryson поблизу Малібу змусило владу оголосити евакуацію в районі каньйону Енсінал. Вогонь, який спалахнув у четвер близько 17:00 за місцевим часом на північ від міста, охопив приблизно 81 гектар.

Евакуація поблизу Малібу

Пожежа загрожувала окружному Лос-Анджелеса центру утримання та реабілітації неповнолітніх, який евакуювали в четвер увечері. Для прилеглих районів гір Санта-Моніка оголосили попередження про можливу евакуацію. Як повідомляє Deutsche Welle, над пагорбами піднявся великий стовп темного диму, помітний за багато кілометрів.

Національна метеорологічна служба США прогнозувала посилення поривів вітру вночі, що могло посилити пожежі. Окружна влада Лос-Анджелеса закликала мешканців виконувати екстрені розпорядження та, якщо це безпечно, перевірити, чи не потребують допомоги сусіди.

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Інші осередки вогню

У місті Азуса на північ від Лос-Анджелеса близько 200 пожежників гасили ще одну пожежу, яку роздмухував вітер. Вона охопила понад 16 гектарів, однак до середини дня пожежникам вдалося зупинити її подальше поширення. Наказ про евакуацію для району біля підніжжя гір Сан-Габріель замінили на попередження.

Також пожежа на військовій базі Кемп-Пендлтон поблизу Сан-Дієго охопила понад 3,8 квадратного кілометра та загрожувала будівлям й інфраструктурі. Енергетичні компанії відключили електропостачання приблизно 127 тисячам споживачів по всій Каліфорнії, щоб зменшити ризик нових загорянь через електрообладнання. Синоптики зазначили, що нинішні вітри не мали досягти сили, зафіксованої під час пожеж Palisades та Eaton у січні 2025 року, коли в районі Лос-Анджелеса загинула 31 людина.

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