Пожежа на курорті Бангладеш забрала щонайменше 10 життів — Anadolu Agency

У Бангладеші щонайменше 10 людей загинули, ще дев'ятеро дістали поранення внаслідок пожежі в курортному закладі на узбережжі Кокс-Базар. Вогонь спалахнув уранці 17 жовтня в дерев'яному курортному закладі та ресторані на пляжі Інані-Сі-Біч. За даними Anadolu Agency, усі постраждалі, ймовірно, були туристами.

Рятувальна операція

Пожежна служба повідомила, що загоряння повністю ліквідували. На місці працювали два пожежні підрозділи, а також місцева влада та поліція. До рятувальної операції долучилися співробітники Прикордонної служби Бангладеш.

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Телеканал Jamuna TV повідомив, що пожежа виникла рано-вранці, коли люди спали. Особистості постраждалих на час публікації ще не були підтверджені. У повідомленні зазначається, що всі вони, ймовірно, були туристами, оскільки район є популярним туристичним напрямком.

Причину пожежі встановлюють

За попередньою інформацією, вогонь міг виникнути через плиту на кухні закладу або коротке замикання в електромережі. Остаточну причину пожежі ще не підтвердили. Окружна влада сформувала комітет для розслідування інциденту.

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