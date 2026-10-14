Пожежа в Ульсані спричинила евакуацію 7 тисяч працівників — Korea Herald

У південнокорейському Ульсані в середу сталася пожежа на підприємстві з виробництва хімікатів. Через задимлення близько 7 тисяч працівників евакуювали з розташованого поруч нафтохімічного проєкту Shaheen компанії S-OIL, повідомляє Korea Herald.

Займання в резервуарі з толуолом

За даними пожежної служби Ульсана, вогонь спалахнув о 9:41. До гасіння залучили приблизно 200 рятувальників і три гелікоптери. Із території самого підприємства евакуювали всіх 16 працівників. Станом на час публікації про постраждалих не повідомляли.

За попередніми даними, займання сталося у зовнішньому резервуарі, де зберігали 8 тисяч літрів толуолу — легкозаймистої речовини. Над місцем пожежі піднявся густий чорний дим.

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Часткове призупинення робіт

Через дим S-OIL частково призупинила роботи на сусідньому проєкті Shaheen та вивела працівників у безпечні місця. Поліція і пожежні служби мають встановити точну причину займання.

Міністр внутрішніх справ Юн Хо Чжун доручив службам залучити всі доступні ресурси для ліквідації пожежі та перевірити, чи немає зниклих безвісти.

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