Пожежа знищила більшу частину Орлиного гнізда в Німеччині — Jerusalem Post

У Німеччині пожежа знищила більшу частину історичної будівлі Кельштайнхаус, відомої як Орлине гніздо, поблизу Берхтесгадена в Баварських Альпах. Вогонь спалахнув близько 21:15 за місцевим часом 23 жовтня. Поліція Берхтесгадена розглядає версію навмисного підпалу, повідомляє Jerusalem Post.

Підозрюваного затримали

Невдовзі після початку пожежі рятувальники помітили неподалік від місця події підозрілу людину. Згодом правоохоронці затримали 33-річного чоловіка, якого підозрюють у навмисному підпалі. На прохання прокуратури його доправили до слідчого судді, після чого тимчасово помістили до закритої психіатричної лікарні.

Прокуратура та кримінальна поліція продовжують з'ясовувати обставини інциденту й мотив підозрюваного. За попередніми даними, ніхто не постраждав. Водночас слідчі ще не змогли безпечно увійти до згорілої будівлі.

Складна операція в горах

На місці впродовж ночі працювали приблизно 200 працівників екстрених служб: пожежники з шести муніципалітетів, представники районної пожежної інспекції, Баварського Червоного Хреста, гірські рятувальники та поліція. Гасіння ускладнювали розташування об'єкта на відкритій гірській ділянці та проблеми з доступом до нього.

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Територія навколо об'єкта залишається перекритою, там також запровадили заборону на польоти дронів. Міністр внутрішніх справ Баварії Йоахім Герман заявив, що будівлю, ймовірно, відновлять, оскільки руїну там навряд чи залишать.

Історична пам'ятка

Кельштайнхаус збудували у 1937–1938 роках за дорученням високопосадовця нацистської Німеччини Мартіна Бормана як приймальний будинок для нацистських керівників і їхніх гостей. Будівля розташована на висоті близько 1834 метрів. Вона пережила Другу світову війну, а з 1952 року працювала як гірський ресторан і згодом стала туристичною пам'яткою з історичною експозицією.

Під час пожежі було знищено звичайний маршрут доступу до Орлиного гнізда. Він передбачав спеціальну автобусну поїздку гірським маршрутом через п'ять тунелів, прохід 124-метровим тунелем і підйом ліфтом до будівлі.

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