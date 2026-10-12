Пожежа знищила найстаріший критий продуктовий ринок Парижа — France 24

У Парижі, Франція, пожежа в ніч із неділі на понеділок повністю знищила історичний критий продуктовий ринок Марше-Кувер-де-Анфан-Руж у кварталі Маре. Причина займання залишається невідомою.

Ринок знищено

Як повідомляє France 24, підполковник П’єр де Був’є заявив на місці події, що ринок було повністю знищено. За його словами, від критого ринку нічого не залишилося, а металева конструкція всередині частково обвалилася.

Один пожежник зазнав легких травм. Мер центрального району Парижа Аріель Вайль повідомив, що пожежу вдалося взяти під контроль і вона не поширилася на сусідні будинки.

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Історія ринку

Марше-Кувер-де-Анфан-Руж існує з 1615 року та був найстарішим критим продуктовим ринком французької столиці. Назва ринку походить від червоного одягу, який до 1772 року носили сироти в лікарні неподалік.

Ринок був популярним місцем вуличної їжі. Видання Food & Wine цього року поставило його на п’яте місце у світі серед таких гастрономічних локацій — після місць у Лондоні, Бангкоку, Ліоні та Мехіко.

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