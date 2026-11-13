Після лісових пожеж вода у США може залишатися забрудненою до 15 років — Mongabay

За даними Mongabay, лісові пожежі у США цього року випалили понад 14 062 квадратні милі. Нові дослідження свідчать, що після таких пожеж вода може залишатися забрудненою до 15 років. Це створює ризики для струмків і річок, з яких міські та сільські громади отримують питну воду.

Наслідки для водозаборів

Після пожежі у водозбірному басейні дощі змивають попіл та органічні речовини до струмків, які живлять водоочисні станції міст і селищ. Щоб вода з осадом не потрапила до системи, комунальні служби можуть припиняти забір води. Тоді їм доводиться переходити на інше джерело водопостачання, якщо воно доступне.

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Тривале забруднення

Наслідки пожеж для водних ресурсів можуть бути менш помітними, ніж обвуглені дерева та випалена рослинність. Водночас вони впливають на роботу систем водоочищення, яким необхідно не допускати надходження води з великою кількістю осаду. Занепокоєння посилюється тим, що зміна клімату пов’язана зі збільшенням кількості та масштабів лісових пожеж у США.

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