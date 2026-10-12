Пожежі в Індонезії змусили евакуювати поранених орангутанів — Mongabay

Лісові пожежі на індонезійській частині острова Борнео загрожують популяції орангутанів: рятувальники евакуюють тварин, яких знаходять пораненими, відрізаними від безпечних місць або серед густого диму. За даними Mongabay, останніми місяцями на Суматрі та Борнео врятували десятки приматів.

Поранена Новіта

Самку борнейського орангутана на прізвисько Новіта знайшли в лісі Катун у провінції Центральний Калімантан. За словами голови Фонду порятунку орангутанів Борнео Джамартіна Сіхіте, тварина трималася за майже безлисте дерево, тоді як над випаленою територією здіймався щільний дим.

У Новіти, вік якої оцінюють у три-чотири роки, були опіки долонь і підошов. Сіхіте припустив, що вона зазнала травм, коли перетинала випалену ділянку, намагаючись дістатися дерева. Орангутана приспали, дали кисень і внутрішньовенні рідини, після чого доставили до реабілітаційного центру в Ньяру-Ментенг.

Після загоєння опіків фахівці перевірять, чи зможе Новіта лазити по деревах і вижити у природному середовищі. Сіхіте зазначив, що фонд раніше випускав у ліс орангутанів, яким бракувало кількох пальців, і вони могли виживати в дикій природі.

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Масштаби пожеж і порятунку

Ще одного орангутана, самця Сампурну, якому було близько 20 років, жителі на початку попереднього місяця виявили на плантації олійної пальми в окрузі Кетапанг провінції Західний Калімантан. Тварина мала проблеми з диханням і померла за кілька годин після порятунку, повідомило Міністерство лісового господарства Індонезії.

Відомство заявило, що станом на суботу в Калімантані понад 270 диких тварин урятували, реабілітували або спрямували до безпечніших місць. Пожежі цього року посилилися на тлі тривалого сухого сезону, який загострює Ель-Ніньйо. Нестача води ускладнює гасіння, а Японія надала допомогу в боротьбі з вогнем.

Дим поширився за межі країни

За урядовими даними, із січня до липня в Індонезії вигоріло понад 202 тисячі гектарів земель. Незалежний проєкт Nusantara Atlas, що відстежує пожежі за супутниковими знімками, оцінив площу вигорілих територій майже у 896 тисяч гектарів до кінця серпня.

Токсичний дим спричинив кризу у сфері охорони здоров'я також у сусідніх країнах: він дістався Філіппін, розташованих більш ніж за 800 кілометрів. У малайзійському штаті Саравак на острові Борнео минулого тижня оголосили надзвичайний стан.

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