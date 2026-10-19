Познанська архідієцезія продала територію з будинками за 421 млн злотих — RMF24

У Познані, Польща, Познанська архідієцезія продала 12 гектарів території оселища Мальтанського компанії JHM Development зі Скерневиць за 421 млн злотих без ПДВ. Після додавання податку вартість угоди становить близько 518 млн злотих. На цій території розташовано майже 300 ділянок, більшість із яких забудована житловими будинками.

Опис території для Ватикану

Як повідомляє RMF24, перед продажем парафія передала нерухомість архідієцезії, яка майже відразу продала її девелоперу. За даними Gazeta Wyborcza, дозвіл Святого Престолу на операцію видали на підставі звернення тодішнього познанського митрополита, архієпископа Станіслава Гондецького.

За інформацією видання, у документах землю описали як орні угіддя з кількома об’єктами та альтанками. Водночас там не згадували кількість мешканців, масштаби житлової забудови та договори оренди між парафією і жителями. Gazeta Wyborcza також повідомила, що 1998 року парафія та архідієцезія інформували міську владу Познані про 288 виділених ділянок із житловими будинками й домагалися визнання цієї території зоною житлової забудови.

Виселення та спірні документи

Жителі оселища Мальтанського були переконані, що їхня ситуація є стабільною. У 2024 році настоятель парафії Павел Дескур під час зустрічі заявляв, що ділянки не продаватимуть. Після завершення угоди почалися виселення: у серпні та вересні 2026 року судовий виконавець за підтримки поліції провів перші примусові виселення на підставі судових рішень, отриманих парафією та архідієцезією.

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За даними Gazeta Wyborcza, домовленості про виїзд уклали 198 родин, а 48 із них переїхали до муніципального житла. Іншим пропонують помешкання, що належать Церкві, або фінансову компенсацію.

Архідієцезія не надала журналістам документи, на підставі яких Ватикан погодив продаж. Економ архідієцезії священник Вальдемар Ганас заявив, що архієпископ Гондецький не використовував у листуванні формулювання про кілька об’єктів та альтанки, а цей опис походив з оцінки нерухомості. Він також поставив під сумнів автентичність перекладу ватиканського документа, не надавши оригіналу.

У документах для Ватикану, за даними Gazeta Wyborcza, зазначалося, що нерухомість не приносить доходу. Водночас Великопольська асоціація орендарів оцінила, що до 2025 року парафія могла отримати від мешканців до 4 млн злотих орендних платежів. Професор канонічного права Рік Торфс заявив виданню, що пропуск істотної інформації міг би стати підставою для оскарження дозволу, якби ці відомості вплинули на рішення Святого Престолу, але не означав би автоматичної недійсності документа.

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