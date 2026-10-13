Прабово наказав посилити боротьбу з пожежами в Індонезії — Channel NewsAsia

Президент Індонезії Прабово Субіанто наказав посилити заходи з гасіння лісових і наземних пожеж, наголосивши на максимально ефективному використанні ресурсів. Основні зусилля влада зосереджує у провінціях Центральний Калімантан і Південна Суматра, повідомляє Channel NewsAsia.

Понад 60 тисяч учасників наземних операцій

За словами секретаря кабінету міністрів Тедді Індри Віджаї, до наземних операцій залучили понад 60 тисяч людей. Для боротьби з вогнем також застосовують скидання води з повітря.

Міністр-координатор з політичних питань і безпеки Дудунг Абдурахман заявив, що наземні операції переважають, оскільки до окремих районів складно дістатися гелікоптерами через надзвичайно густий дим. За його словами, спільні групи військових, поліції та інших служб здатні охоплювати до 692 гектарів на добу, а персонал ротуватимуть, щоб запобігти надмірній втомі.

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Пропозиції допомоги не обговорювали

Пропозиції Малайзії та Сінгапуру щодо допомоги в гасінні пожеж, які спричинили транскордонний смог, на зустрічі в президентському палаці не обговорювали. Раніше віцепрем'єр Малайзії Ахмад Захід Хаміді повідомив, що його країна запропонувала надати пожежний літак, три гелікоптери та 52 посадовців і співробітників. Міністерка сталого розвитку та довкілля Сінгапуру Грейс Фу 10 жовтня заявила, що Сінгапур готовий допомогти Індонезії за потреби.

Прабово також доручив надати пріоритет гасінню пожеж у національному парку Танджунг-Путінг у Центральному Калімантані, де мешкають орангутанги та інші дикі тварини. За даними Тедді Індри Віджаї, ситуація поліпшується у провінціях Ріау, Західний Калімантан, Джамбі та Південний Калімантан.

Міністерство охорони здоров'я Індонезії зафіксувало майже 175 тисяч випадків гострих респіраторних інфекцій у районах, постраждалих від пожеж, у період із 18 серпня до 21 вересня. Понад 40 тисяч випадків припали на дітей віком до п'яти років.

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