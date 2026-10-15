Президент Індонезії Прабово Субіанто 15 жовтня призначив генерала Крістомеї Сіантурі керівником Національного агентства з пом’якшення наслідків стихійних лих (BNPB). Він змінив на посаді Сухар’янто. Це стало третім кадровим оновленням серед членів уряду та високопосадовців за трохи більш ніж місяць, повідомляє Channel NewsAsia.

Новий керівник BNPB

Крістомеї Сіантурі є генералом індонезійської армії. До призначення він із серпня минулого року обіймав посаду командувача регіонального військового командування Радін Інтен.

BNPB є серед установ, які нині залучені до боротьби з пожежами на землях і в лісах Калімантану та Суматри. Через ці пожежі частини регіону огорнув дим.

Справа про закупівлі

Призначення відбулося на тлі справи про закупівлю товарів і послуг за кошти, призначені для готовності до надзвичайних ситуацій BNPB. Комісія з викорінення корупції Індонезії (KPK) затримала у цій справі п’ятьох підозрюваних.

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Серед затриманих — Біма Сетяван, молодший брат Сухар’янто. Сухар’янто очолював BNPB із 2021 року.

Інші кадрові рішення

Того ж дня Прабово також призначив нових заступників міністрів оборони, сільського господарства та імміграції. Новим головою національного агентства з управління торфовищами та мангровими лісами став Сатьяваан Пудьятмоко, який раніше був генеральним директором із охорони природних ресурсів та екосистем у міністерстві лісового господарства.

14 вересня Прабово звільнив міністра фінансів Пурбаю Юдхі Садеву та призначив замість нього його заступника Суахасіла Назару. Під час кадрових змін 1 жовтня президент призначив нових міністрів закордонних справ і промисловості, координувальних міністрів за кількома напрямами та вісьмох інших високопосадовців у державних відомствах і поліції. Це вже восьме кадрове оновлення від часу вступу Прабово на посаду 20 жовтня 2024 року.

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