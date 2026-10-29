Prada очолив рейтинг найпопулярніших брендів світу у 2026 році

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Італійський модний дім Prada посів перше місце серед найпопулярніших брендів світу за підсумками третього кварталу 2026 року. Попит на його продукцію зріс на 55%, а кількість пошукових запитів щодо сумки Wish Silk Duchesse Pouch збільшилася на 498%. Цей аксесуар став найпопулярнішим модним товаром кварталу.

За даними Lyst Index, протягом останніх трьох місяців інтерес до продукції Prada суттєво зріс. Одним із головних чинників стала популярність сумки Wish, зокрема моделі Wish Silk Duchesse Pouch.

Пошуковий інтерес до цього аксесуара підскочив на 498%, що забезпечило йому перше місце серед найпопулярніших товарів кварталу.

До першої п’ятірки найпопулярніших брендів світу за версією Lyst увійшли:

Prada — піднявся на перше місце. Chanel — опустився на одну позицію порівняно з попереднім кварталом. Miu Miu — зберіг місце серед трьох лідерів. Gucci. Saint Laurent.

Ще одним помітним учасником рейтингу став бренд Celine, який піднявся одразу на п’ять позицій і вперше потрапив до першої десятки. На його популярність вплинули вихід нових колекцій і співпраця зі спортивним брендом Reebok.

Окрім рейтингу брендів, Lyst Index оприлюднив список десяти товарів, які привернули найбільше уваги споживачів упродовж липня — вересня 2026 року.

До переліку увійшли сумки, взуття, одяг, сонцезахисні окуляри та годинник.

Десятка найпопулярніших модних товарів кварталу за версією Lyst:

Сумка Wish Silk Duchesse Pouch від Prada. Сумка Trullo Flap Bag від COS. Кросівки Freestyle Lo від Celine / Reebok. Кеди Premium Authentic від Vans. Спідниця Long Wrap Scarf-Skirt від Dries Van Noten. Сонцезахисні окуляри Peak Sunglasses від Phoebe Philo. Штани Forever Young Bloomer Pants від Free People. Сумка Rodeo Bag від Balenciaga. Балетки від Chanel. Годинник Tank Watch від Cartier.

Таким чином, серед найпопулярніших товарів кварталу помітне місце посіли сумки та взуття, хоча до списку також потрапили одяг, окуляри й годинник.

Для формування рейтингу Lyst аналізує понад вісім мільйонів товарів. Методологія враховує не лише продажі, а й те, наскільки активно користувачі цікавляться брендами та їхньою продукцією в інтернеті.

Зокрема, до уваги беруть:

пошукові запити;

згадування в соціальних мережах;

перегляди сторінок товарів;

взаємодію користувачів із контентом;

продажі на платформі Lyst.

Lyst Index відображає сукупний інтерес споживачів до модних брендів і конкретних товарів, а не лише обсяги їхніх продажів. Саме тому різке зростання пошукових запитів щодо окремої моделі може суттєво вплинути на її позицію в рейтингу.

Про це свідчить рейтинг Lyst Index, який публікує аналітична fashion-платформа Lyst.

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