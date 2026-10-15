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Коли в суботу, 10 жовтня, Дональд Трамп оголосив про «дизельну угоду» з Володимиром Путіним, реакція багатьох в Україні була шоковою. Мовляв, як це так: лідер демократичного світу домовився з диктатором про зняття санкцій з його експорту, та ще й буквально не попросив взамін нічого. Тут йшлося навіть не стільки про практичний, скільки про морально-етичний аспект проблеми. Але якщо відкинути емоції та подивитися на всю історію США, особливо починаючи з ХХ століття, стає очевидно: це не аномалія. Це якраз-таки норма.

Америка протягом десятиліть (!) підтримувала корумпованих автократів, диктаторів, а інколи й справжнісіньких тиранів по всьому світу — коли це було вигідно. Це відбувалося не тому, що американські президенти різних часів були якимись особливо злими людьми. Просто зовнішня політика США насправді ніколи не була про цінності. Вона завжди була про прагматизм, realpolitik і протистояння тому, кого в Білому домі вважали ворогом.

Історія цих союзів — це історія компромісів, які потім часто оберталися катастрофами. Але Вашингтон все продовжував їх укладати, якщо це відповідало його інтересам у конкретний проміжок часу. Які ж диктатори користувалися підтримкою та/або патронажем США у різні періоди історії? Детальніше — у підбірці від UA.News.

«Батько народів» Йосип Сталін

Союз президента Франкліна Рузвельта зі Сталіним під час Другої світової війни — найяскравіший приклад того, як США готові закрити очі на будь-що заради стратегічної перемоги. Рузвельт і Сталін обмінювалися сотнями листів, зустрічалися особисто під час міжнародних конференцій у Тегерані та Ялті, тощо. Президент США наполегливо домагався прихильності радянського вождя як ключового борця з Гітлером, обіцяючи, що лідер СРСР отримає все, що потрібно для післявоєнної безпеки.

Ціна цього союзу була величезною. Сталін отримав згоду на те, що вся Східна і Центральна Європа залишиться під радянським впливом. Він отримав ленд-ліз: всебічна американська допомога на суму, еквівалентну нинішнім $150-160 млрд. Він отримав місце в ООН, причому не тільки для СРСР в цілому, але й для Української та Білоруської РСР зокрема. І він, врешті, отримав мовчазну згоду Америки, що Захід не буде втручатися в те, як Москва «організовує» свій блок. І все це — після кривавої Громадянської війни і «червоного терору», після всіх антирадянських санкцій, після голоду 1932-33 років, після «Великого терору» 1937-38 років, тощо.



Анастасіо «наш сучий син» Сомоса

Історія американської дружби з кланом Сомоса почалася задовго до Другої світової. У 1927 році США почали тренувати нікарагуанські військові сили. Американські війська вийшли з країни в 1933 році. Через три роки Сомоса захопив владу і започаткував династію, яка правила Нікарагуа 42 роки.

США завалювали режим Сомоси зброєю та військовою допомогою. З 1950 року Вашингтон надав режиму понад $30 млн (понад $415 млн на сьогодні) військової допомоги — чимала сума для країни з населенням трохи більше 2 млн осіб. Саме про Сомосу Франклін Рузвельт, як вважається, сказав знамените «він сучий син, але це наш сучий син» — і в цих словах вся суть американської realpolitik.

Лише в 1978 році, після кричущого вбивства опозиційного журналіста Педро Хоакіна Чаморро, США призупинили військову допомогу. Сомосу остаточно повалили в 1979 році. Після нього залишилася країна в руїнах, на яку чекало майже десятиліття громадянської війни.

Генерал Сухарто

У 1965 році в Індонезії стався переворот, який привів до влади генерала Сухарто. За всього лише кілька місяців (!) було вбито від 500 тисяч до мільйона (!!) людей: комуністів, просто лівих, етнічних китайців, тощо. Це була одна з найбільших різанин другої половини ХХ століття. І США… цілком підтримали її.

Посол США в Індонезії Маршалл Грін писав до Вашингтона, що «всі 13 вищих членів штабу Сухарто пройшли навчання в США за програмою військової допомоги». Міністр оборони США Роберт Макнамара у службовій записці президенту Джонсону прямо зазначав, що американська Програма військової допомоги Індонезії «значною мірою сприяла антикомуністичній, проамериканській орієнтації армії і заохотила її виступити проти КПІ (Компартія Індонезії — ред.)». США також витратили мільйони на підготовку індонезійських військових.

Генерал Хаджі Мохаммед Сухарто правив державою 32 роки. Його режим був наскрізь корумпованим і дуже, дуже жорстоким. Але він був послідовним антикомуністом — і цього було достатньо.



Августо Піночет

У 1970 році в Чилі цілком демократично обрали соціаліста Сальвадора Альєнде. Спецслужби США витратили величезні ресурси на дестабілізацію ситуації в державі. 11 вересня 1973 року генерал Августо Піночет здійснив переворот. Альєнде застрелився, аби не потрапити в руки хунти. Почалася епоха 17-річної піночетівської диктатури.

Розсекречені документи підтверджують, що ЦРУ проводило масштабні таємні операції, щоб підірвати демократично обраний соціалістичний уряд Альєнде і допомогти привести проамериканських правих військових до влади. США продовжували підтримувати режим, навіть коли з'ясувалося, що хунта катує і вбиває тисячі політичних супротивників. Лише наприкінці 1980-х президент Рональд Рейган почав сильно тиснути на Піночета, щоб той пішов у відставку.

«Золотий диктатор» Фердинанд Маркос

Фердинанд Маркос правив Філіппінами з 1965 до 1986 року — спочатку як обраний президент, а з 1972 року як диктатор після введення воєнного стану. США були його головним союзником протягом всього цього часу. Філіппіни були ключовою базою американської присутності в Азії. Задля збереження стратегічних баз Вашингтон закривав очі буквально на все, що творив «Апо Лакай» (з філіпінського — «мудрий вождь») Маркос.

Так, диктатор скасував конституцію, ув'язнив опозицію, запровадив комендантську годину, тощо. За різними оцінками, за час його правління було вбито близько 3200 людей, заарештовано 70 тисяч, а 34 тисячі зазнали тортур. Але адміністрації Джонсона, Ніксона, Форда, Картера і Рейгана незмінно продовжували підтримувати Маркоса — зброєю, грошима і політичним прикриттям.

Окремо політик був відомий своєю тягою до багатства. За різними оцінками, сума так чи інакше вкраденого Маркосом і його близькими у філіпінської держави складає сучасні $22 мільярди. За це ЗМІ прозвали його «золотим диктатором».

Лише в 1986 році, після масових протестів, США відмовилися від нього. Маркос втік на Гаваї, де й помер.



Реза Пехлеві

Шах Ірана Мохаммед Реза Пехлеві отримав всю повноту влади в 1953 році завдяки перевороту, організованому ЦРУ. Він правив 26 років як абсолютний монарх, а сам Іран за цей час перетворився у наскрізь корумповану країну. Його таємна поліція САВАК всі ці роки викрадала, катувала і вбивала опонентів. Але він був прозахідним, і цього було достатньо.

США продали шаху зброї на мільярди доларів — згодом вся вона потрапила до рук ісламістів на чолі з аятолою Хомейні. До 70-х років США забезпечували 60% всіх поставок зброї до Ірану. Режим шаха, що прославився тотальною корупцією та величезною владою спецслужб і таємної поліції, закінчився у 1979 році разом з Ісламською революцією.



«Сталін Близького Сходу» Саддам Хусейн

Історія з Саддамом Хусейном — одна з найцинічніших та найбільш показових у всьому нашому переліку. У 80-х роках США підтримували Ірак у війні проти Ірану. Саддам використовував, зокрема, й хімічну зброю проти іранських військ і проти власного населення (курдів). США чудово знали про це, але продовжували допомагати Саддаму в якості протидії іламістському режиму в Ірані.

Лише після завершення війни з Іраном та захоплення Кувейта у 1990 році США згадали, що Саддам Хусейн, взагалі-то, кривави диктатор і агресор, до того ж таких масштабів, що його навіть називали «Сталіним Близького Сходу». Політика Вашингтону розвернулася на 180 градусів, і зрештою в 2003 році американці вторглися в Ірак, скинули Хусейна, а в 2006-му суд віддав наказ стратити його шляхом повішення.



«Леопард» Мобуту Сесе Секо

Мобуту Сесе Секо правив Заїром (нині ця країна відома як Демократична Республіка Конго) з 1965 по 1997 рік. Він вважається одним із найкорумпованіших диктаторів в історії, а за пристрасть до збагачення західні ЗМІ навіть називали його «африканським Маркосом». Його особистий статок оцінювався як мінімум в $5 мільярдів. Він вивозив тонни грошей з країни, поки його ж власне населення жебракувало і голодувало, правив наче король, регулярно репресував політичних опонентів, тощо.

І весь цей час Секо залишався головним союзником США в Центральній Африці. «Леопард» Мобуту, названий так на честь свого екстравагантного зовнішнього вигляду, регулярно відвідував Білий дім за часів кожного президента від Джонсона до Буша-старшого. У 1986 році президент Рейган назвав його «голосом здорового глузду і доброї волі». Коли Мобуту повалили в 1997 році, країна опинилася в руїнах.



Франсуа «Папа Док» Дювальє

Франсуа Дювальє, відомий також як «Папа Док», правив Гаїті з 1957 до 1971 рік. Він — еталонний карибський диктатор. «Папа Док» створив таємну поліцію, яка катувала і вбивала політичних опонентів, він розграбував економіку і так найбіднішої країни Західної півкулі, він знищив десятки тисяч гаїтянців, а сотні тисяч змусив бігти з країни. Його ескадрони смерті з емблемою у вигляді черепа — «тонтон-макути» — стали символом терору, відомим на весь світ. Але при цьому він був антикомуністом, і цього було достатньо для США.

У 1958 році Дювальє попросив американську морську тренувальну місію. Американський посол був проти: він писав у Вашингтон, що в'язниці переповнені політичними в'язнями, опозиційні видання знищені, а режим є наскрізь корумпованим. Але місію все одно схвалили. Протягом 1958-1960 років США намагалися збалансувати підтримку Дювальє з вимогами, так би мовити, покращити свою поведінку. Нічого з цього, втім, не вийшло.

Президент Кеннеді намагався тиснути на Гаїті, скорочуючи допомогу. Але паралельно США фінансували будівництво величезного аеропорту, який став пропагандистським тріумфом Дювальє. Залишки гаїтянської опозиції тоді слушно зазначали, що Вашингтон сам дає «Папі Доку» козирі.

Дювальє залишався при владі аж до своєї смерті, а його син Дювальє-молодший, відомий як «Бебі Док», продовжив існування режиму ще на 15 довгих років. «Найсмішніше» те, що гаїтянський диктатор ніколи не був особливо вдячним США і публічно скаржився на «мізерність» американської допомоги, заявляючи, що саме американська скупість, а не його повальна корупція, є справжньою причиною бідності Гаїті.



Династія Аль-Саудів в Саудівській Аравії



Найсвіжіший приклад — сучасний, але він лише продовжує давню традицію. США десятиліттями підтримують Саудівську Аравію та її королівську династію Аль-Саудів (саме по їхньому прізвищу Аравія, власне, і є Саудівською), яка править країною, за різними оцінками, вже близько 280 років. Підтримують попри те, що це абсолютна теократична монархія, де немає жодних виборів, де жінки до недавнього часу не мали права навіть керувати автомобілем, де не існує самого поняття «демократична опозиція», де немає політичних партій, тощо.

Причини прості, і їх всього дві: нафта і безпека. Ще в 1945 році президент Франклін Рузвельт домовився з королем Абдул-Азізом Аль Саудом про просту формулу: американський захист в обмін на саудівську нафту. Ця формула працює досі.



Саме тому, коли у 2018 році журналіст Джамаль Хашоггі в'їхав до консульства Саудівської Аравії в Стамбулі, де його жорстоко вбили, а тіло розчленували, реакція Вашингтона була дуже скромною. Трамп назвав це «жахливим», але не зробив нічого. Більше того, у 2025 році він прийняв спадкоємного принца Мухаммеда бін Салмана в Білому домі, назвав його «другом» і підписав нову угоду про продаж зброї.



Підбиваючи підсумки, історія американської дружби з диктаторами — це не історія якоїсь «зради цінностей». Це історія про те, що цінності просто ніколи не були головним пріоритетом зовнішньої політики. США завжди обирали прагматизм, стабільність і вигоду, завжди обирали «своїх сучих синів» замість «чужих». Саме тому вони стали тими, ким стали: все ще наймогутнішою державою планети — і в цьому полягає урок і для України.

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