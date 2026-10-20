Працівники держсектору Сербії заявили про примус голосувати за SNS — Balkan Insight

Працівники державних установ і підприємств у Сербії заявили про тиск напередодні дострокових парламентських виборів: від них вимагають підтримати Сербську прогресивну партію (SNS), відвідувати її мітинги та збирати голоси знайомих. Про це повідомляє Balkan Insight з посиланням на свідчення працівників і розслідування BIRN.

Зокрема, вісім співробітників Республіканського геодезичного управління Сербії (RGZ), яке відповідає за земельні реєстри та налічує понад 2 тисячі працівників, розповіли про вимоги підписувати списки на підтримку SNS і брати участь у партійних заходах. За їхніми словами, тиск посилився після призначення в серпні виконувача обов’язків директора Далібора Бабича. RGZ не відповіло на запити BIRN.

Списки лояльних виборців

Близько 180 людей відповіли на опитувальник BIRN про тиск на роботі, а понад 20 респондентів дали інтерв’ю на умовах анонімності. Вони описали практику складання списків так званих безпечних виборців і збору «капілярних» голосів — імен та контактних даних друзів, родичів або колег, які також мають пообіцяти підтримку SNS.

Співрозмовники BIRN стверджують, що вказівки зазвичай не надсилають електронною поштою чи в повідомленнях. Натомість працівників викликають окремо до керівників або начальників відділів. За відмову, за словами респондентів, їм можуть погрожувати відсутністю кар’єрного просування, зниженням оплати, переведенням на гіршу посаду або до віддаленого місця роботи.

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Опитування белградської неурядової організації CRTA, проведене 2022 року серед 1075 респондентів, засвідчило, що 14% населення Сербії зазнавали тиску з вимогою голосувати за певну партію. Спостерігачі ОБСЄ з 2014 року та Європейська комісія з 2017 року також звертали увагу на тиск на виборців, зайнятих у державному секторі.

Робота для партії в робочий час

Тринадцять опитаних BIRN працівників заявили, що в їхніх установах останніми роками працевлаштовували людей, які, за їхніми твердженнями, працювали на SNS у кол-центрах або на партійних заходах замість виконання службових обов’язків. Деякі з них, як стверджують співрозмовники, водночас отримували зарплати, доплати за понаднормову роботу та премії.

Працівники комунального підприємства Infostan у Белграді розповіли, що частина нових співробітників працювала на партійних стендах або в кол-центрах, а також перебувала в таборі прихильників SNS у центральному Белграді. Infostan також не відповів на запити BIRN. Колишня уповноважена із захисту рівності Бранкіца Янкович заявила виданню, що політичне працевлаштування за нинішньої влади набуло масштабу системної дискримінації за політичними переконаннями.

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