Працівники IMSS у Мехіко знову вийдуть на протест — Mexico News Daily

Працівники Мексиканського інституту соціального страхування (IMSS) у Мехіко планують у середу провести новий марш, вимагаючи підвищення зарплат, кращих умов праці, більшого фінансування системи охорони здоров’я та усунення дефіциту ліків і медичних матеріалів. Про це повідомляє Mexico News Daily.

Рішення про чергову акцію ухвалили чинні та колишні працівники IMSS на зустрічі в мексиканській столиці в неділю. Марш під назвою «Великий марш у Мехіко» має розпочатися о 15:00 від Національного медичного центру Siglo XXI на проспекті Куаутемок у районі Докторес. Кінцеву точку маршруту ще не визначили, однак учасники можуть знову рушити до офісів IMSS на проспекті Пасео-де-ла-Реформа, де десять днів тому розбили протестний табір.

Вимоги учасників

Серед вимог протестувальників — підвищення зарплат на 10%, належне забезпечення лікарень і клінік IMSS медикаментами та медичними матеріалами, найм додаткового персоналу для зменшення надмірного навантаження та спрямування на охорону здоров’я ресурсів на рівні 7% ВВП. Вони також вимагають змін у пенсійній системі та відставки або звільнення керівника Національної профспілки працівників соціального забезпечення Рафаеля Олівоса Ернандеса.

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Учасники закликали до акцій солідарності працівників IMSS в інших штатах Мексики. У вівторок вони також мають провести власну пресконференцію одночасно з ранковим брифінгом президентки Клаудії Шейнбаум у Національному палаці. Представники руху заявили, що представлять перевірювану інформацію про стан медичних закладів IMSS, операційні недоліки та стан своїх вимог.

Реакція влади

Минулого тижня Шейнбаум заявила, що законні вимоги працівників IMSS розглядають, а директору інституту Зое Робледо доручили підготувати план невідкладних дій. Вона також сказала, що уряд працює над проблемами розподілу ліків і нестачею персоналу та наймає більше лікарів і медсестер.

Під час виступу в Умані, штат Юкатан, президентка пообіцяла повністю модернізувати державну систему охорони здоров’я, до якої входять IMSS, ISSSTE та IMSS Bienestar. За її словами, уряд готується запустити Універсальну службу охорони здоров’я з 1 січня 2027 року.

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