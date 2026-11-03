Працівники освіти Кіпру проведуть ходу до президентського палацу — Cyprus Mail

На Кіпрі працівники міністерства освіти, залучені до програм підтримки та викладання у вечірніх школах, 5 листопада проведуть ходу до президентського палацу. Вони вимагають від уряду розв’язати два питання: забезпечити їм дохід у літні місяці та надати роботу колегам, які роками працювали в цих програмах, але нині залишаються безробітними.

Акції профспілок

Як повідомляє Cyprus Mail, у понеділок профспілки Peo та Sek організували одночасні акції в усіх округах країни. Кульмінацією протесту має стати велика акція о 15:00 5 листопада біля міністерства фінансів, після якої учасники вирушать до президентського палацу.

Представники профспілок відкинули твердження про надмірність мобілізації. За їхніми словами, страйку передували місяці консультацій і звернень до влади, які не дали суттєвих результатів.

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Вимоги щодо виплат і роботи

Профспілки заявляють, що працівники з безстроковим статусом у період, коли освітні програми не працюють, влітку залишаються без зарплати та без права на допомогу з безробіття. У спільній заяві вони наголосили: «Неможливо, щоб працівники залишалися без доходу місяцями».

Представник Sek Джордж Константіну на мітингу в Нікосії заявив, що деякі працівники не мають доходу вже п’ять місяців. За його словами, профспілки порушували це питання ще у квітні, коли ухвалили закон про регулювання зайнятості в програмах, і просили зберегти доступ до допомоги з безробіття, який працівники мали з 2023 року.

Константіну також зазначив, що у 2013–2023 роках цих працівників наймали за схемою закупівлі послуг, яка, за його оцінкою, позбавляла їх трудових гарантій і виплат з безробіття. Профспілки просять державу виплачувати їм дохід улітку так само, як іншим працівникам сфери освіти.

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