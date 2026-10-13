Правитель Дубая оголосив про проєкти на 2,1 трлн дирхамів — The National

Правитель Дубая шейх Мохаммед бін Рашид оголосив в ОАЕ про портфель активних проєктів в еміраті вартістю 2,1 трлн дирхамів. Інвестиції охоплюють житлове будівництво, транспорт, авіацію та інфраструктуру, повідомляє The National.

Шейх Мохаммед оголосив про портфель проєктів під час Форуму лідерства Мохаммеда бін Рашида у Всесвітньому торговому центрі Дубая. У заході взяли участь тисяча представників державного й приватного секторів, а також експерти, керівники та науковці.

За словами шейха Мохаммеда, емірат «будує місто всередині міста», а про нові проєкти мають оголосити пізніше. Він заявив, що Дубай значно інвестує в житло, транспорт та інфраструктуру, готуючись до нового етапу економічного зростання.

Житло та авіація

На розвиток нерухомості до 2030 року передбачено 1,1 трлн дирхамів. Планується спорудити близько 350 тисяч житлових одиниць.

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Ще 128 млрд дирхамів передбачено для міжнародного аеропорту Аль-Мактум, який проєктують із розрахунком на обслуговування до 260 млн пасажирів на рік. На розширення флотів Emirates і flydubai заплановано 328 млрд дирхамів, а на новий комплекс технічного обслуговування та ремонту Emirates — 18,7 млрд дирхамів.

Транспорт і міська інфраструктура

На модернізацію доріг, а також Блакитну та Золоту лінії Дубайського метро передбачено 100 млрд дирхамів. Іще 151 млрд дирхамів спрямують на нову інфраструктуру електромереж і водопостачання.

Для системи стратегічних каналізаційних тунелів Дубая передбачено 80 млрд дирхамів. Додаткові 100 млрд дирхамів виділили на розвиток другої фази Дубайського міжнародного фінансового центру.

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