Правляча партія Азербайджану розкритикувала радника президента Ердогана — Dawn

В Азербайджані загострилася публічна суперечка з Туреччиною через обмеження на носіння хусток у школах та різні підходи Баку й Анкари до відносин з Ізраїлем. Правляча партія «Єні Азербайджан» розкритикувала радника президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана Октая Сарала та депутатів його Партії справедливості і розвитку за, на її думку, популістські й безвідповідальні заяви, повідомляє Dawn.

Суперечка щодо шкільної форми

Сарал виступив проти змін у правилах шкільної форми, які забороняють елементи одягу, що суперечать стандартній формі або світським принципам освіти. Він назвав крок Баку неприйнятним і закликав азербайджанську владу скасувати це рішення.

Наступного дня партія «Єні Азербайджан» заявила про дедалі агресивнішу, систематичну та наклепницьку дезінформаційну кампанію проти країни. Суперечка виявила відмінності між Азербайджаном, який у матеріалі названо однією з найсвітськіших держав мусульманського світу, та політичним керівництвом Туреччини.

Розбіжності через Ізраїль

Напруженість також стосується зближення Азербайджану з Ізраїлем після війни в Нагірному Карабасі 2020 року, коли Ізраїль постачав Баку безпілотники та інше озброєння. Водночас відносини Туреччини з Ізраїлем різко погіршилися: Ердоган звинувачував Ізраїль у геноциді в Газі, а Анкара регулярно оприлюднювала інформацію про контакти з керівництвом ХАМАС.

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Турецьке провладне видання Yeni Safak пов'язало правила щодо хусток із жестом на адресу Ізраїлю. Азербайджанська правляча партія відкинула спроби, за її твердженням, викривити азербайджансько-ізраїльські відносини та використати їх для політичних звинувачень проти Баку.

Заступник голови турецької Партії справедливості і розвитку Кюршад Зорлу заявив, що дві країни вміють розв'язувати проблеми «в родині». Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан під час регіонального саміту в Баку також наголосив на міцних зв'язках між лідерами двох держав.

Водночас Баку повідомив про видачу міжнародного ордера на арешт турецького журналіста Джелала Чифтчі, який працює в газеті Sanliurfa Olay. За версією прокурорів, він закликав до державного перевороту в Азербайджані та пропагував релігійний екстремізм.

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