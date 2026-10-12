Правник Філіп Сендс отримав Премію миру німецької книжкової торгівлі — Deutsche Welle

У Франкфурті-на-Майні, Німеччина, франко-британський правник і письменник Філіп Сендс отримав Премію миру німецької книжкової торгівлі. Нагороду присудили під час завершення Франкфуртського книжкового ярмарку в присутності президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра, повідомляє Deutsche Welle.

Відзнака за захист прав людини

Журі назвало Сендса переконаним гуманістом, який попри зростання спротиву невтомно обстоює права людини, справедливість і взаєморозуміння. У рішенні зазначили, що його діяльність ґрунтується на відданості універсальним правам кожної людини. Зокрема, журі відзначило його захист інтересів жертв воєнних злочинів, расизму, тортур і колоніальної несправедливості.

Сендс є професором права в Університетському коледжі Лондона та юристом із прав людини в Міжнародному суді ООН у Гаазі. Широку відомість йому принесла книжка 2016 року East West Street: On the Origins of Genocide and Crimes Against Humanity. У ній ідеться про життя двох юристів єврейського походження — Герша Лаутерпахта та Рафаеля Лемкіна — і становлення міжнародного кримінального права.

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Критика позиції Німеччини

У промові під час отримання нагороди Сендс розкритикував те, що назвав недоречним мовчанням Німеччини щодо Ізраїлю та його дій у секторі Гази й на Західному березі. Він сказав, що порушення прав людини слід прямо називати, зокрема коли йдеться про союзників, і що така критика не є ані антисемітською, ані антиізраїльською.

Правник також засудив напад ХАМАС 7 жовтня 2023 року, назвавши його жахливим і злочином проти норм міжнародного права. Водночас він визнав право Ізраїлю на самооборону, наголосивши, що воно не є необмеженим і має здійснюватися в межах міжнародного права.

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