Правозахисники: ізраїльські сили затримали понад 2 тисячі палестинських дітей — Al Jazeera
Палестинське товариство в’язнів заявило, що ізраїльські сили з жовтня 2023 року затримали понад 2 тисячі палестинських дітей. Щонайменше 350 дітей нині перебувають в ізраїльських в’язницях у «суворих умовах», повідомляє Al Jazeera з посиланням на звіт організації.
Затримання на Західному березі
За даними Палестинського товариства в’язнів, у вівторок ізраїльські сили затримали щонайменше шістьох дітей у Хевроні на окупованому Західному березі. Організація зазначила, що точна кількість затриманих у секторі Газа дітей невідома через тисячі зниклих безвісти людей, серед яких є діти, а також через практику насильницьких зникнень.
У звіті стверджується, що затримання дітей без висунення обвинувачень і без визначеної дати звільнення позбавляє їх сімейної та освітньої стабільності. Правозахисна група також звинуватила ізраїльську сторону у практиках, які, за її твердженням, починаються із залякування та арештів і включають катування, голодування та ненадання медичної допомоги.
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Випадки ув’язнених підлітків
Організація навела приклад 15-річного Мохаммеда Хаміда, який, за її даними, заразився коростою під час утримання у в’язниці Офер. У нього виникли тяжкі інфекції, він переніс операцію на серці, потрапив до відділення інтенсивної терапії у критичному стані, а згодом йому ампутували ногу.
Також у звіті згадано 17-річного Валіда Ахмеда, який помер у березні 2025 року після шести місяців у в’язниці Мегіддо. За даними організації, ізраїльський суддя зупинив розслідування його смерті, зазначивши, що є докази голодування, однак остаточну причину смерті не встановлено. Палестинське товариство в’язнів закликало до міжнародних дій для звільнення дітей, яких воно вважає свавільно затриманими, та розслідування повідомлень про жорстоке поводження.