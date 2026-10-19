Правозахисники подали позов до Пентагону через дослідження жінок у бою — Defense News

У США Американська спілка захисту громадянських свобод (ACLU), Національний жіночий юридичний центр і Мережа дій жінок-військовослужбовиць подали позов проти Міністерства оборони. Організації вимагають надати документи щодо дослідження ефективності жінок на бойових посадах, повідомляє Defense News.

Позов має змусити відомство виконати запит правозахисників про інформацію щодо причин замовлення цієї роботи. Організації хочуть отримати матеріали про обсяг, мету та методологію дослідження, а також про те, як Пентагон планує використати його результати.

Дослідження замовили на шість місяців

У січні Міністерство оборони доручило шестимісячне дослідження некомерційній дослідницькій групі Institute for Defense Analyses, яка значною мірою фінансується федеральним урядом. За даними позову, у квітні 2026 року дослідження передали Лабораторії прикладної фізики Університету Джонса Гопкінса.

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Провідною дослідницею в JHU/APL є Джейн Пінеліс. У позові зазначено, що вона була авторкою дослідження для Корпусу морської піхоти США 2015 року, яке повідомляло про негативні наслідки служби змішаних за статтю підрозділів.

Аргументи позивачів

Позивачі стверджують, що дослідження 2015 року зазнало критики через недоліки дизайну та упереджений аналіз. Як викладено в позові, критики, серед яких був тодішній міністр ВМС США, описували роботу як спробу продемонструвати фізичну перевагу чоловіків, а не встановити мінімальні стандарти та перевірити, хто їм відповідає.

Старша юристка Проєкту прав жінок ACLU Джилліан Томас заявила, що міністр оборони Піт Гегсет неодноразово без доказів ставив під сумнів здатність жінок служити у наземних бойових підрозділах. На думку ACLU, громадськість має право знати причини проведення нового дослідження та подальші плани щодо його результатів.

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