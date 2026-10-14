Правозахисники повідомили про 31 жертву примусового зникнення в Нікарагуа — TimesLIVE

У Нікарагуа правозахисники та родичі політичних в’язнів заявили, що станом на кінець вересня щонайменше 68 людей утримували за політичними мотивами, зокрема 31 особу вважали жертвами примусового зникнення. Про це повідомляє TimesLIVE.

Серед тих, чия доля непокоїть родичів, — 71-річний відставний полковник Карлос Бренес та його 69-річна дружина Сальвадора Мартінес. Донька Бренеса Тельма, яка живе в Нідерландах, перестала отримувати відповіді від батька в серпні 2025 року. Сусід знайшов їхній будинок на південь від Манагуа порожнім, а місцеві жителі розповіли, що бачили, як поліція відвезла подружжя патрульним автомобілем.

За словами Тельми Бренес, родина не отримала від влади інформації про місцеперебування, стан здоров’я чи правовий статус подружжя. Карлос Бренес воював разом із президентом Даніелем Ортегою проти диктатури Сомоси, але згодом став одним із його критиків. У 2018 році Бренеса ув’язнили за звинуваченням у тероризмі та звільнили через 10 місяців.

Дані ООН про зникнення

ООН визначає примусове зникнення як позбавлення волі представниками держави з подальшим приховуванням інформації про місцеперебування людини. Експерти ООН повідомили, що від квітня 2018 року перевірили 161 випадок примусового зникнення в Нікарагуа, які тривали від кількох днів до кількох років. За їхніми даними, щонайменше вісім осіб, затриманих з політичних причин, померли під вартою від початку репресій 2018 року.

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Член Групи експертів ООН з прав людини в Нікарагуа Рід Броді заявив, що влада використовує примусові зникнення як інструмент залякування затриманих, їхніх родичів і суспільства. Уряд Ортеги раніше називав критиків «фашистами» та прихильниками перевороту. Уряд Нікарагуа, міністерство внутрішніх справ, генеральна прокуратура та армія не відповіли на запити щодо справи Бренеса і Мартінес.

Справи колишніх соратників Ортеги

У квітневій доповіді Міжамериканський суд з прав людини зазначив, що неофіційно отримав відомості про засудження Бренеса та Мартінес до 15 років ув’язнення за державну зраду. Родичів, за їхніми словами, про ці провадження не повідомляли. Суд закликав владу Нікарагуа захистити життя подружжя та інших політичних в’язнів і надати інформацію про їхнє місцеперебування.

Дружина колишнього полковника Віктора Бойтано, 65-річного ветерана Сандиністського руху, також повідомила про його зникнення після затримання в Манагуа у квітні 2024 року. За словами Еухенії Валле, озброєні поліцейські та люди в цивільному затримали її чоловіка вдома без ордера. Вона виїхала до Італії через шість місяців і заявила, що Бойтано ніхто не бачив уже понад два роки.

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