Правозахисники зафіксували 21 випадок стрілянини у тюрмах Ізраїлю — Anadolu Agency

Ізраїльські тюремні охоронці стріляли в палестинських ув’язнених снарядами, які правозахисники вважають імовірно гумовими або пластиковими. В одному з випадків ув’язненому хірургічно видалили яєчко, в іншому — провели операцію через перелом гомілки. Про це Anadolu Agency повідомляє з посиланням на ізраїльську газету Haaretz, медичні документи та свідчення.

21 задокументований випадок

Організації Physicians for Human Rights Israel та Public Committee Against Torture in Israel повідомили, що зафіксували 21 випадок стрілянини у п’яти ізраїльських в’язницях від жовтня 2023 року. За їхніми даними, більшість таких епізодів сталися наприкінці 2025-го та в першій половині 2026 року. Свідчення вказують, що постріли нерідко здійснювали з близької відстані й без попередніх заворушень.

Найтяжчий випадок, за даними Haaretz, стався у червні у в’язниці Кеціот на півдні Ізраїлю. Медичні записи лікарні «Сорока» засвідчили повне руйнування яєчка ув’язненого, через що його довелося видалити. Чоловік розповів своєму адвокату, що за тиждень до цього охоронці били його ногами в пах під час особистого огляду, а доступ до лікаря він отримав лише через два дні.

Операції та заяви сторін

За свідченням ув’язненого, згодом бійці підрозділу Масада Ізраїльської тюремної служби стріляли в його камеру, влучивши у вже травмоване яєчко та ділянку за правим коліном. Він також заявив, що охоронці тягли його приблизно 50 метрів, коли він сильно кровоточив, перед наданням медичної допомоги та переведенням до лікарні.

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У липні ще одному ув’язненому в Кеціоті провели операцію через перелом лівої гомілки після влучання гумової кулі, йдеться в тюремних медичних записах. Колишній в’язень також повідомив Haaretz, що у квітні в нього стріляли з близької відстані та не надавали належної медичної допомоги протягом 15 днів. Операцію йому зробили лише після звільнення.

Позиція тюремної служби

У серпні правозахисні організації закликали владу Ізраїлю припинити використання таких боєприпасів проти ув’язнених, особливо на близькій відстані та у замкнених приміщеннях. Ізраїльська тюремна служба відкинула вимогу про повну заборону, заявивши, що застосування менш летальної зброї визначається оперативною необхідністю та оцінкою загроз.

Адвокатка Public Committee Against Torture in Israel Мейрав Бен Зеєв заявила, що ув’язнені побоюються повідомляти про жорстоке поводження через ризик помсти. За її словами, скарги, подані протягом останніх років, не призвели до кримінальних переслідувань.

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