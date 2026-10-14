У Палестині, на окупованому Західному березі річки Йордан, палестинська правозахисна організація Al-Baidar заявила про конфіскацію автомобіля та зібраного врожаю олив. За повідомленням Anadolu Agency, організація стверджує, що 14 жовтня ізраїльські військові напали на палестинця в районі Абу-Шаріф між містами Дейр-Дібван і Бурка, на схід від Рамалли, а потім конфіскували його автомобіль і оливи.

Знесення споруд у Хевроні

Al-Baidar також заявила, що в районі Газійва поблизу села Сусья у провінції Хеврон ізраїльські сили знесли сільськогосподарські споруди та приміщення. За оцінкою організації, це завдало шкоди майну й об'єктам, які використовували для сільськогосподарської діяльності, та може ускладнити фермерам роботу на їхніх землях.

У місті Дейр-аль-Гусун у провінції Тулькарм, за даними Al-Baidar, сотням фермерів не дозволяють дістатися земель за розділювальною стіною для збирання олив, попри наявність у них дозволів на доступ. Організація зазначила, що обмеження можуть спричинити втрату частини врожаю та економічні збитки, оскільки період збирання олив обмежений у часі.

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Дані про інциденти під час збору олив

Al-Baidar також повідомила, що в районі Тель-Маїн у Хевроні ізраїльські окупанти, за її твердженням, викрали вже зібрані оливи.

Палестинська комісія з протидії колонізації та стіні у понеділок заявила, що від початку жовтня задокументувала 136 інцидентів, пов'язаних зі збором олив, за участю ізраїльських сил та окупантів. За її даними, серед них були побиття, вигнання, залякування, стрілянина, застосування сльозогінного газу, затримання, викрадення олив і знарядь для збору, а також пошкодження дерев.

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