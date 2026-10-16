Правозахисники заявили про підтвердження смертного вироку аль-Манасіфу — The Guardian

Правозахисні групи повідомили, що Верховний суд Саудівської Аравії залишив у силі смертний вирок Юссефу аль-Манасіфу. Молодому чоловікові загрожує страта за дії, які, за версією саудівської влади, він скоїв у віці від 15 до 17 років, повідомляє The Guardian.

Обвинувачення та вирок

Аль-Манасіфа заарештували у 2017 році. Серед висунутих проти нього обвинувачень були участь у демонстраціях за релігійну свободу шиїтської меншини та відвідування похоронів, які саудівська влада вважає протестами.

Спеціалізований кримінальний суд, закритий трибунал для справ, пов’язаних із тероризмом, визнав аль-Манасіфа винним і призначив йому смертну кару. За даними благодійної організації Reprieve, його катували та примусили підписати неправдиве зізнання. Організація також стверджує, що він уперше зустрівся з призначеним державою адвокатом лише у 2022 році — через п’ять років після арешту.

Правозахисники вважають, що рішення Верховного суду могло бути останньою можливістю уникнути страти. Родина аль-Манасіфа публічно не коментувала справу, оскільки може зазнати переслідувань або арешту. Консультантка Reprieve та Європейської саудівської організації з прав людини Дуаа Дгайні заявила, що родині тепер залишається лише чекати.

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Смертні вироки за дії неповнолітніх

У 2020 році Саудівська Аравія видала королівський указ про скасування смертної кари для дітей, зазначивши, що людей не засуджуватимуть до страти за злочини, скоєні до повноліття. Водночас країна надалі залишала в силі смертні вироки у низці справ, де обвинуваченими були неповнолітні.

За даними Reprieve, від 2015 року в Саудівській Аравії стратили щонайменше 17 людей, яким на час імовірних правопорушень не виповнилося 18 років. У квітні країна стратила Алі ас-Субайті та його дядька Мустафу ас-Субайті за «терористичні» правопорушення без смертельних наслідків. Алі ас-Субайті на час інкримінованих дій мав 12 років.

Незалежні експерти ООН раніше висловлювали занепокоєння справою аль-Манасіфа та закликали Саудівську Аравію негайно зупинити заплановані страти людей, засуджених за імовірні правопорушення, скоєні до 18 років. Human Rights Watch заявила, що страта аль-Манасіфа за ненасильницьке правопорушення, нібито скоєне ним неповнолітнім, стала б неприйнятно низьким рівнем у сфері захисту прав людини.

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