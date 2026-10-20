Правозахисники закликали США заарештувати ізраїльського командира — Anadolu Agency

Брюссельська правозахисна організація Hind Rajab Foundation закликала Міністерство юстиції США заарештувати та притягнути до відповідальності ізраїльського командира Шона Гласса, якого вона пов’язує із загибеллю п’ятирічної Хінд Раджаб у секторі Гази 2024 року. Як повідомляє Anadolu Agency, фонд стверджує, що Гласс перебуває у США.

Заява правозахисників

За даними Hind Rajab Foundation, Гласс командував ротою Vampire Empire 52-го танкового батальйону 401-ї бронетанкової бригади. Організація заявила, що її розслідування вказує на перебування його та військових його підрозділу в безпосередній близькості від автомобіля Хінд під час її загибелі.

Фонд звинуватив Гласса у воєнних злочинах і геноциді за законодавством США та припустив, що він, найімовірніше, віддав наказ відкрити вогонь по машині. Керівниця судового напряму організації Наташа Брак заявила, що наявні докази є значними, і закликала американське відомство негайно почати розслідування. Демократка Рашида Тлаїб підтримала цей заклик у соцмережах. Міністерство юстиції США не надало оперативного коментаря у відповідь на запит агентства.

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Загибель Хінд Раджаб

29 січня 2024 року автомобіль, у якому перебували Хінд та її родичі, потрапив під ізраїльський вогонь. Дівчинка, яка залишилася серед тіл членів своєї родини, зателефонувала до Палестинського товариства Червоного Півмісяця та просила про допомогу.

Двоє парамедиків товариства — Юсуф Зейно та Ахмед аль-Мадхун — вирушили рятувати дитину й також загинули. Їхні тіла, а також тіло Хінд, знайшли через 12 днів. Лондонська дослідницька група Forensic Architecture повідомила, що по автомобілю випустили 335 куль і не виявила доказів перестрілки.

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