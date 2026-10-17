Представник МВФ підтримав зниження податку на харчі в Японії — The Japan Times

Представник Міжнародного валютного фонду Рахул Ананд підтримав план Японії тимчасово знизити податок на споживання харчових продуктів, щоб допомогти домогосподарствам на тлі зростання цін. Як повідомляє The Japan Times, помічник директора МВФ і керівник місії фонду в Японії назвав цей підхід «дуже бажаним кроком».

Податок знизять на два роки

9 жовтня японський уряд схвалив законопроєкт, який передбачає зниження ставки податку на споживання для продуктів харчування з 8% до 1%. Пільгова ставка має діяти два роки, починаючи з квітня наступного року.

Також влада планує запровадити програму виплат, пов’язаних із рівнем доходу, для працівників із низькими та середніми доходами. Розгляд законопроєкту в нижній палаті парламенту запланований на вівторок.

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У МВФ наголосили на бюджетній нейтральності

Ананд застеріг від погіршення бюджетної ситуації, оскільки державний борг Японії є винятково високим порівняно з іншими великими економіками. Він позитивно оцінив намір японської влади не залучати додатковий борг для фінансування податкового послаблення.

За його словами, за такого рівня заборгованості найкращою підтримкою для домогосподарств, які потерпають від подорожчання життя, є цільові, тимчасові та бюджетно нейтральні заходи. Ананд також звернув увагу на ризик зростання витрат на обслуговування боргу через підвищення довгострокових процентних ставок.

Представник МВФ зазначив, що зі збільшенням витрат на соціальне забезпечення Японії важливо формувати бюджетні резерви та зберігати тенденцію до скорочення співвідношення держборгу до ВВП. Він також заявив, що Банк Японії належно проводить монетарну політику в умовах високої невизначеності. Якщо єна слабшатиме й це прискорить інфляцію, центробанку, за його словами, доведеться підвищувати ключову ставку.

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