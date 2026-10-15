Представник Палестини в ООН назвав вимоги Ізраїлю постійним підкоренням — Anadolu Agency

Заступник представника Палестини при ООН Маджед Бамія під час засідання Ради Безпеки заявив, що палестинців просять доводити відданість миру, попри, за його словами, масові вбивства, переміщення населення та анексію. Він наголосив, що окупація має завершитися, повідомляє Anadolu Agency.

Заяви про наслідки війни

Бамія згадав події 7 жовтня та реакцію на них, зокрема засудження нападів, вимоги звільнити заручників і заяви про право Ізраїлю на самооборону. За його словами, палестинцям ніколи не говорили після масових убивств, що вони мають право робити все необхідне.

Палестинський дипломат заявив, що в Секторі Гази були знищені цілі багатопоколінні родини, а інші жителі були змушені постійно рятуватися втечею. За його словами, 92% будинків у Газі зруйновані або пошкоджені.

Також Бамія заявив, що від початку року сталося приблизно 6 тисяч нападів поселенців. Він сказав, що палестинці попереджали про можливі масові вбивства, примусове переміщення та анексію, водночас намагаючись домогтися дипломатичного врегулювання.

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Припинення вогню та анексія

Бамія сказав, що палестинська сторона підтримала план припинення вогню та резолюцію Ради Безпеки, яка його схвалила, оскільки вони передбачають відсутність кровопролиття, окупації, анексії та примусового переміщення. Водночас він стверджує, що Ізраїль виступає проти кожного з цих принципів.

Дипломат також заявив, що більшість працівників Палестинської адміністрації не отримували зарплати протягом 15 місяців. Він звинуватив Ізраїль у тому, що той вимагає реформ, водночас перешкоджаючи їм, а також вимагає роззброєння на тлі, за його словами, озброєння поселенців.

Бамія наголосив, що анексію не можна виправдовувати потребами безпеки — ані в Палестині, ані в Лівані чи Сирії. За його словами, держави мають бути рівними у правах і обов'язках та спільно дбати про безпеку й добробут, інакше протистояння триватиме постійно.

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