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Заступник міністра оборони США з питань політики Елбрідж Колбі висловив невдоволення українськими атаками по цілях углибині Росії під час засідання в Брюсселі. Він залишив зустріч раніше її завершення, а в Німеччині побоюються, що Вашингтон фактично став на бік Москви.

На засіданні Контактної групи з питань оборони України заступник очільника Пентагону з питань політики заявив, що США виступають проти ударів углиб Росії. За його словами, вони не допомагають завершити війну і не стримують російський наступ на фронті.

Після цього Колбі залишив засідання, не вислухавши закритої доповіді міністра оборони України Євгенія Хмари. У ній, за даними джерела, ішлося про те, що удари вглиб Росії мають важливе значення для перебігу війни. Далі США на зустрічі представляв посол при НАТО Метью Вітакер. За однією з версій, Колбі поспішав на літак.

Заява Колбі здивувала німецьких, британських та інших європейських посадовців, які вважають удари вглиб Росії ефективними.

«У тій кімнаті США були єдиною країною, яка підтримувала російський наратив, а не Україну і решту коаліції», — розповів виданню джерело в Німеччині.

Співрозмовник також звернув увагу, що США самі завдають ударів углиб Ірану. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус раніше назвав заяви Колбі «дурними», а міністр оборони Британії Вес Стрітінг заявив, що удари вглиб Росії послаблюють військову машину Путіна.

Джерело: The Telegraph

Зеленський на Рамштайні запропонував партнерам обміняти наявні ракети ППО на майбутні поставки.

Також Зеленський під час онлайн-виступу на 37-му засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» президент Володимир Зеленський звернувся до союзників із закликом посилити Повітряні сили ЗСУ додатковими літаками.

У Брюсселі в штаб-квартирі НАТО 17 листопада стартувало 37-ме засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Зустріч скликали Велика Британія та Німеччина, які співголовують у роботі групи.

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