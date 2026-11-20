У США представник адміністрації президента Дональда Трампа в останні місяці запропонував владі Гаяни розглянути можливість передачі Венесуелі частини спірного регіону Ессекібо. Про це з посиланням на трьох обізнаних зі справою людей повідомляє RMF24. За даними Reuters, ця пропозиція викликала здивування в Джорджтауні.

Розмова у Вашингтоні

За інформацією Reuters, Джеремі Левін, який до кінця жовтня очолював групу політичного планування Державного департаменту США, у вересні зустрівся у Вашингтоні з міністром закордонних справ Гаяни Робертом Персаудом. За словами співрозмовників агентства, Левін запропонував допомогти організувати переговори щодо територіального спору з виконувачкою обов'язків президентки Венесуели Делсі Родрігес.

Двоє джерел Reuters також заявили, що Левін порушував питання про можливий частковий контроль Венесуели над Ессекібо. Сам він підтвердив агентству проведення «попередніх» контактів із представниками Гаяни та Венесуели щодо спору й заявив, що діяв за дорученням і зі схвалення Білого дому.

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Позиція Вашингтона

За словами Левіна, Делсі Родрігес у травні звернулася листом до Трампа з проханням про американське посередництво для прямих переговорів із Гаяною щодо статусу спірної території. Reuters зазначив, що не зміг незалежно підтвердити автентичність цього листа. Під час зустрічі в Каракасі в липні, за даними двох джерел, сторони також обговорювали можливу діяльність американських компаній в Ессекібо.

Влада Гаяни неодноразово заявляла, що статус Ессекібо не є предметом переговорів. Гаянські посадовці звернулися по роз'яснення до інших представників Держдепартаменту й отримали запевнення, що офіційна позиція США щодо кордону між Венесуелою та Гаяною не змінилася. Речник Держдепартаменту заявив Reuters, що відомство щодня отримує від зовнішніх сторін різні пропозиції та варіанти політики, однак американська позиція щодо кордону залишається незмінною.

Ессекібо на заході Гаяни займає близько двох третин території країни та багате на золото, діаманти й боксити. Венесуела висуває претензії на цей регіон понад 180 років, тоді як США і більшість держав світу визнають його частиною Гаяни. Суперечка загострилася після відкриття у 2015 році великих нафтових родовищ на прилеглих водах.

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