Постійний представник США при ООН Майк Волтц і міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес Паррілья обмінялися різкими звинуваченнями під час засідання Генеральної Асамблеї ООН 27 жовтня.

Суперечка виникла під час обговорення резолюції із закликом припинити американське економічне, торговельне та фінансове ембарго проти Куби.

Волтц звинуватив кубинську владу в тому, що правляча еліта збагачується на тлі дефіциту товарів і економічних труднощів, з якими стикається населення острова. Він також відкинув твердження Гавани про американську блокаду, заявивши, що військового оточення острова немає.

Американський дипломат навів дані про торгівлю між двома країнами. За його словами, протягом перших восьми місяців 2026 року американські компанії експортували на Кубу товарів на суму понад 876 млн доларів, зокрема пального на 230 млн доларів для приватних підприємств, яким дозволені такі постачання.

Під час виступу Волтца представники кубинської делегації неодноразово переривали його. Через суперечку президент Генеральної Асамблеї Халілур Рахман був змушений нагадати учасникам про правила роботи органу.

Звертаючись до кубинського міністра, Волтц заявив, що засідання ООН — це не комуністична диктатура, де можна змусити опонента замовкнути.

У відповідь Паррілья звинуватив американського дипломата в поширенні неправдивих тверджень і неповазі до Генеральної Асамблеї. За словами міністра, висловлювання Волтца ображають гідність кубинського народу та уряду країни.

Джерело: Українформ

Куба цього тижня представить Генеральній Асамблеї ООН резолюцію із закликом скасувати економічне, торговельне та фінансове ембарго США.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Куба вже «зазнала краху», назвавши її державою з економікою та системою влади, які, на його думку, не функціонують належним чином.