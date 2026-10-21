Префектура поліції Парижа заборонила незаявлені зібрання в частині міста — Interia

Префектура поліції Парижа видала розпорядження про заборону незаявлених демонстрацій і зібрань в окремих районах столиці Франції. Обмеження діятимуть у четвер, повідомляє Interia.

Заборона поширюється, зокрема, на райони біля Єлисейського палацу, резиденції прем’єр-міністра Матіньйон, Національних зборів і Сенату. Проведення протестів також буде неможливим поблизу Лувру та на Єлисейських Полях.

Райони дії заборони

До переліку зон увійшли паризькі залізничні вокзали, площа Італії, площа Бастилії, площа Республіки, Шатле, Ле-Аль, острів Сіте та квартал великих універмагів.

У повідомленні префектури йдеться, що заборонено перебування та пересування учасників протестів, маршів і зібрань, які не були заявлені відповідно до вимог законодавства. Раніше того ж дня префектура скасувала дозвіл на анонсовану демонстрацію, пославшись на нездатність її організаторів запобігти порушенням порядку під час попередніх акцій 13 та 17 жовтня.

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Комендантська година

Перед цим у межах оголошеної комендантської години влада заборонила всі незаявлені зібрання з 20:00 середи до 6:00 четверга. Обмеження стосуються районів біля Єлисейського палацу, будівель обох палат парламенту, вокзалів і Єлисейських Полів та поширюються на людей будь-якого віку.

Прокурорка Парижа Лор Бекко заявила, що перша ніч комендантської години, з понеділка на вівторок, минула спокійно. Мер Парижа Еммануель Грегуар підтримав жителів, які вимагають відновлення спокою, та назвав комендантську годину винятковим заходом.

Наслідки для туризму

Представники туристичної галузі висловлюють занепокоєння наслідками заворушень. За словами керівника консалтингово-дослідницької компанії Protourisme Дідьє Аріно, у Парижі, Ліоні та Марселі вже фіксують скорочення кількості готельних бронювань. Він також зазначив, що один день заворушень у центрі Парижа може спричинити приблизно 1-відсоткове зростання скасувань бронювань у наступні дні та тижні.

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