Прем'єр Албанії заявив, що Тирана не прийматиме саміт НАТО у 2027 році – Reuters

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Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама повідомив, що саміт Північноатлантичного альянсу не відбудеться в Тирані у 2027 році, попри попередні домовленості, а може бути перенесений на 2028 рік.

«Проблема в тому, що поки що немає єдиної позиції щодо того, коли відбудеться саміт, але точно не в 2027 році. А в 2028 році, якщо саміт і відбудеться, він пройде в Тирані», — заявив глава албанського уряду на полях саміту Європейської політичної спільноти у Дубліні.

За даними ЗМІ, плани щодо зустрічі в Албанії опинилися під загрозою через опір адміністрації президента США Дональда Трампа, низькі витрати Тирани на оборону та дискусії всередині Альянсу про можливу відмову від щорічного формату самітів, хоча представник НАТО офіційно підтвердив, що наступна зустріч лідерів все ж запланована в Албанії без визначеної дати.

Джерело: Reuters.

Країни НАТО не закріпили домовленість про проведення наступного саміту Альянсу в Албанії. Відповідний пункт вилучили з підсумкової декларації зустрічі лідерів НАТО в Анкарі.

У НАТО розглядають можливість відмови від проведення саміту Альянсу у 2027 році, щоб уникнути потенційного загострення відносин із президентом США Дональдом Трампом.

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