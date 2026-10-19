Прем’єр Албанії звинуватив Росію та Іран у провокації масових протестів — Bloomberg

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Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама заявив про численні докази втручання Росії та Ірану в масштабні заворушення, які майже тиждень тривають у столиці країни. За словами глави уряду, іноземні сили могли бути причетні до підбурювання протестувальників.

За словами прем'єр-міністра, зовнішні провокатори намагаються затягнути Албанію у пастку насильства та кровопролиття, що ставить під загрозу євроінтеграційний курс держави.

Тим часом вуличні сутички у Тирані продовжують загострюватися, а кількість постраждалих за останні дні сягнула майже трьохсот осіб, серед яких більшість – правоохоронці. Початкові вимоги студентів щодо покращення умов освіти та зниження її вартості переросли у масштабний антиурядовий рух проти корупції та політичного керівництва. Демонстранти, до яких приєдналися опозиція та громадські активісти, вимагають відставки уряду, завадавши шкоди урядовим будівлям, банкам та міській інфраструктурі.

Джерело: Bloomberg

Нагадаємо, в Албанії перевіряють дії поліції під час студентських протестів.

Також Єврокомісія засудила насильство під час протестів в Албанії.

Поліція Албанії ймовірно застосувала гумові кулі проти протестувальників.

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