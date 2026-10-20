Прем’єр Австралії назвав наїзд на депутатку Гейнс умисним — Korea Herald

В австралійському місті Вангаратта автомобіль збив незалежну депутатку парламенту Гелен Гейнс біля її офісу. Вона перенесла операцію вночі та перебуває у критичному стані. Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе заявив, що наїзд був умисним: за його словами, автомобіль перед зіткненням розвернувся.

Як повідомляє Korea Herald, інцидент стався в понеділок у Вангаратті, приблизно за три години їзди на північний схід від Мельбурна. Білий Toyota Land Cruiser збив Гейнс, коли вона, за попередніми даними, завантажувала або вивантажувала речі з багажника свого автомобіля.

Затримання та розслідування

Після інциденту затримали 43-річного чоловіка. До розслідування долучилися, зокрема, контртерористичні органи. Комісарка Федеральної поліції Австралії Кріссі Барретт повідомила, що поліція штату Вікторія та федеральна поліція розглядають можливість висунення обвинувачень, зокрема у заподіянні шкоди посадовиці. Максимальне покарання за це правопорушення становить 10 років ув’язнення.

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Барретт зазначила, що на цьому етапі інцидент видається ізольованим. Албанезе також сказав, що визначити мотив поки зарано.

Свідчення очевидців

Міністр внутрішніх справ Австралії Тоні Берк розповів ABC Radio, що, за словами очевидців, імовірний нападник здав автомобілем назад і вдруге вдарив Гейнс, перш ніж втрутився перехожий. Австралійські медіа повідомили, що Рікі Джеффріс вибіг зі своєї перукарні, стримав чоловіка та забрав у нього ніж.

Гейнс до обрання в парламент працювала у сфері медсестринства, акушерства та академічній сфері. Вона стала незалежною депутаткою від округу Інді у 2019 році та зберегла мандат на виборах 2022 і 2025 років. Албанезе також заявив про суттєве зростання кількості погроз на адресу австралійських політиків останніми роками.

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